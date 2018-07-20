Ученые: Потребление рыбы снизило смертность от всех причин‍

Регулярное употребление рыбы, а также других продуктов, в составе которых присутствуют омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, снижает смертность от всех связанных с хроническими заболеваниями причин. К такому выводу по итогам масштабного многолетнего исследования пришли ученые из Китайской Народной Республики.
Исследователи, как сообщает издание Journal of Internal Medicine, наблюдали за 420 000 человек в течение полутора с лишним десятков лет.
За это время в силу самых разнообразных причин умерли пятьдесят четыре тысячи участников эксперимента мужского пола и тридцать одна тысяча участвовавших в опыте женщин.
Проанализировав смертность и сопоставив ее с некоторыми статистическими данными, ученые, в частности, выяснили, что на риск смерти самым непосредственным образом влияет объем употребляемой рыбы.
Так, мужчины, которые ели больше всего рыбы, на десять процентов реже умирали от хронических сердечно-сосудистых заболеваний, и на тридцать семь процентов реже становились жертвами болезней печени. Что же касается женской половины подопытных, то участницы, которые ели много рыбы, на тридцать восемь процентов реже умирали от болезни Альцгеймера.
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