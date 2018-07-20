Учёные нашли способ ловить морских животных без нанесения им вреда

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Инженеры из Соединенных Штатов Америки разработали раскладной захват для безопасного отлова морских животных в исследовательских целях. Захват, по данным издания Science Robotics, позволяет ловить рыб и других существ без ущерба для них.

"Обычно для отлова морских организмов используются специальные цилиндрические сосуды с крышкой, но для того, чтобы поймать кого-то с их помощью, нужно быть очень удачливым и терпеливым человеком. Бывают такие же сосуды, но с коническим приемником, который засасывает рыб, но они являются довольно-таки опасными для некоторых видов. Поэтому мы решили создать что-то принципиально новое", — рассказывает сотрудник Гарвардского университета, Роберт Вуд.

Инновационный захват, разработанный командой ученых, возглавляемой Вудом, основан на технике оригами, то есть, его плоские части могут трансформироваться в объемные. Лучше один раз увидеть — поэтому взгляните на захват в действии на видео ниже.

В общем, довольно крутая на вид штуковина получилась у американских инженеров, поэтому, если вы собираетесь ловить каких-нибудь редких океанских рыб (осьминогов, моллюсков или еще кого-нибудь) в промышленных масштабах, то обязательно обзаведитесь таким вот захватом.