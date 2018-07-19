Мясо и хот-доги могут провоцировать маниакальный синдром

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Нитраты, применяемые при изготовлении мясных изделий, могут негативно воздействовать на ментальное здоровье людей — выяснили ученые из США, по словам которых, обработанная нитратами сосиска из хот-дога может стать триггером маниакального синдрома.

"Съел хот-дог и убил пятьдесят человек из какого-нибудь автоматического дробовика. Такие случаи в двадцать первом веке сплошь и рядом. И это, как выяснилось, неслучайно", — комментируют результаты своего исследования сотрудники медицинского центра имени Джонса Хопкинса.

Специалисты проанализировали медицинские истории тысячи пациентов с расстройствами психики и выяснили, что нитраты, используемые при засолке мяса и производстве мясных изделий, могут провоцировать мании, а также разнообразные ненормальные ментальные состояния.

"Мания, спровоцированная хот-догами, колбасами и всевозможными мясными продуктами, может проявляться в виде эйфории, бессонницы и в целом аномального состояния психики", — отмечают ученые.

Выводы ученых подтверждаются экспериментами на лабораторных грызунах — крысы, которых кормили обработанным нитратами мясом, демонстрировали все признаки мании.