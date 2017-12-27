Полярность нашей психики и механизмы медитации

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Как же «работает» медитация, вызывающая порой такие разительные перемены в человеке, как в его организме, так и личности? Какова их причина? В настоящее время во всех изучающих сложные системы науках, от квантовой физики до нейрофизиологии, отвергаются как анахронизм попытки объяснить то или иное явление одной единственной причиной. В различных странах мира, в первую очередь в США, Японии, ФРГ, ЧССР, были проведены научные исследования медитации. При этом использовалось самое совершенное оборудование для выявления происходящих в организме электрофизнологических, метаболических и биохимических изменений. На основании полученных экспериментальных результатов, изучения отчетов медитирующих, опроса их родных и близких, а также психологического тестирования многие исследователи приходят к выводу, что занятия в группах медитации вели к изменениям, не отмечавшимся в контрольных группах. Эти изменения свидетельствовали об улучшении психического здоровья, благоприятных сдвигах в личностных характеристиках, повышении способности к самореализации.

Медитация, как можно считать, вызывает изменения на всех уровнях функционирования человека, от психологического до молекулярного, причем реакции, наступающие на одном уровне, могут выполнять роль пусковых механизмов для других уровней.

Одним из наиболее интересных механизмов, выделяемых многими исследователями, является изменение доминантности полушарий в процессе медитации. Он заслуживает того, чтобы уделить ему побольше внимания.

Полярность нашей психики

Древние восточные учения, а позже проницательные писатели, философы и психологи отмечали полярный характер целого ряда качеств человеческой психики. Они видели различие между интуицией и рассуждением, воображением и анализом, артистичностью и критицизмом, подсознанием и сознанием, вдохновением и трудом.

Академик И. П. Павлов пришел к делению людей на художественный и мыслительный типы: «Жизнь отчетливо указывает на две категории людей: художников и мыслителей. Между ними рекая разница. Одни - художники во всех родах: писатели, музыканты, живописцы и т. д. - захватывают действительность целиком, сплошь, сполна, живую действительность без всякого дробления, без всякого разъединения. Другие - мыслители - именно дробят ее и тем самым как бы умерщвляют ее, делая из нее какой-то временный скелет и затем только постепенно как бы снова собирают ее части и стараются их таким образом оживить, что вполне им все-таки так и не удается» *.

Исследования головного мозга, осуществленные за последние два десятилетия, приближают нас к научному пониманию явлений, на которые обратили внимание и древние учителя Востока, и великий физиолог. Оказалось, что полушария головного мозга специализированы: каждое из них обладает определенными функциями. В ведении левого полушария находятся такие виды деятельности, как речь, чтение, письмо, счет, решение задач, требующих применения логики. Левое полушарие ведает рациональным, аналитическим мышлением. Правое же полушарие имеет прямое отношение к образному, синтетическому, «целостному» восприятию действительности, без ее дробления.

Полушария мозга соединяются мозолистым телом - пластом нервных волокон. Оно делает возможной коммуникацию между полушариями со скоростью, измеряемой тысячами импульсов в минуту.

При доминантности левого полушария у человека наблюдается стремление к надежному, известному, проверенному, желание избежать нового, некоторая замкнутость, скованность в поведенческих реакциях, некоторая жесткость и упрямство, гибкое «я».

При доминантности правого полушария человеку в большей степени присуще стремление к новому, неизвестному, открытость и непринужденность в поведении, гибкость и уступчивость в контактах, меняющееся, гибкое «я».

Я вспоминаю далекие школьные годы, урок, на котором преподавательница вызвала Тимошу - мечтательного, всегда погруженного в себя мальчика по прозвищу Иллюзия, и попросила дать определение бесконечности. Тимоша долго мялся, переминаясь с ноги на ногу, и наконец сказал: «Ну, это как коробка с мармеладом». Класс содрогнулся от взрыва хохота. Тимоша попытался что-то объяснить, но дикий рев заглушил его слова. Смеялась и учительница. Когда мы немного успокоились, она задала все тот же вопрос отличнику Кокушу. Тот без запинки повторил написанное в учебнике: «Бесконечность есть ничем не ограниченное пространство, время или качество». Учительница одобрительно кивнула. На перемене мы, конечно, принялись донимать Тимошу насмешками. «Как же вы не понимаете? - отбивался он, - Ведь на коробке изображен человек, который держит в руках такую же коробку, а на той коробке тоже человек с коробкой. И на той коробке тоже...». Мы смеялись: «Эх ты, Иллюзия». А вот сейчас я понимаю: прав был Тимоша. Он, «правополушарный», сумел представить бесконечность по своему, отличник же всего лишь вызубрил определение.

Особенности «правостороннего» восприятия действительности иллюстрирует и известный рассказ Карела Чапека. Единственным свидетелем ночного дорожного происшествия (мчащаяся машина сбила прохожую) оказался поэт, тут же запечатлевший увиденное в стихах: «В далекий Сингапур вы уносились в гоночной машине. Повержен в пыль надломленный тюльпан. Умолкла страсть. Безмолвие. Забвенье. О шея лебедя! О грудь! О барабан и эти палочки - трагедии знаменье!»

В момент происшествия поэт был «под мухой» и ничего более существенного, что могло бы помочь следствию, вспомнить не мог. Инспектор Мейзлик раскрыл преступление только благодаря тому, что сумел перевести язык правого полушария поэта, видящего и думающего образами, на общепонятный язык: автомобиль преступников был коричневого цвета (в «далеком Сингапуре» живут смуглые малайцы), а шея лебедя, грудь и барабан означали (по сходству начертаний) 235 - номер машины.

А вот противоположный пример, пример только «левостороннего» мышления. Психологи исследовали способности человека с поврежденным правым полушарием головного мозга. Оказалось, что речь его, в общем нормальная, имела две особенности: он мог отвечать лишь на вопросы, предполагавшие буквальное понимание, и говорил лишенным выражения «компьютерным» голосом. Когда его попросили объяснить значение пословицы «У семи нянек дитя без глаза», он мог сказать лишь: «Это значит, что если нянек, присматривающих за ребенком, много, то ребенок может остаться без глаза». Любой человек с нормальным интеллектом и правильно функционирующим правым полушарием слегка задумается и объяснит, что пословица может иметь отношение к воспитанию ребенка, дрессировке собаки, проектированию здания, созданию произведения искусства и т. д.

В жизни функции двух полушарий дополняют друг друга. Правое имеет преимущество в сфере неизвестного, нового, парадоксального, неопределенного, нешаблонного. Левое упорядочивает и систематизирует опыт, позволяет избежать хаоса и неразберихи.

У детей преобладает целостное, с участием обоих полушарий восприятие, но к 9-12 годам в ходе полового созревания мозолистое тело начинает в определенных ситуациях изолировать полушария друг от друга. Большинство школьных предметов требует логического мышления, левое полушарие становится доминирующим. Правое же полушарие обычно не получает достаточных стимулов для развития, и дети - природные бегуны, поэты, художники- с возрастом утрачивают свой дар. Исключение составляют лишь те, кто от природы исключительно способен или поддерживает талант упражнениями. Да, увеличиваются наши интеллектуальные способности, но сталкиваясь в окружении и в самом себе с тем, что трудно понять умом и нельзя объяснить логикой, мы игнорируем неясное, не используем наше подсознание, отказываясь тем самым от важных источников информации. В результате часто принимаем далеко не лучшие, вынужденные решения, функционируем хуже и как личности, и как организмы.

Уникальная особенность медитации заключается в том, что при ней уравновешивается деятельность полушарий. Ученые, изучавшие биоэлектрические явления в коре головного мозга испытуемых, обнаружили, что в ходе медитацнонных упражнений йоги наступало выравнивание активности полушарий за счет снижения активности левого полушария. Этим и объясняют исследователи, в частности проф. Д. Эберт из ГДР, изменения в состоянии медитирующих. Надо думать, что дальнейшие исследования прольют свет на малоизученный пока феномен, на механизмы взаимодействия сознания и подсознания, делающие медитацию столь эффективным методом саморегуляции.

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