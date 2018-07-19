Создана технология ранней диагностики рака с помощью проволоки‍

Инновационный метод диагностики онкологических заболеваний, разработанный сотрудниками Стэнфордского университета (Соединенные Штаты Америки), подразумевает использование железных наночастиц и особой намагниченной проволоки, которая вводится в вену и притягивает наночастицы.
Материал, посвященный новой диагностической технологии, появился в издании Nature Biomedical Engineering. В публикации говорится, что новый метод может использоваться для работы с циркулирующими опухолевыми клетками (ЦОК), которые образуются в первоначальной опухоли, однако отделяются от нее и путешествуют по организму вместе с кровью.
ЦОК, как отмечают ученые, очень опасны, так как способствуют образованию вторичных очагов рака (метастазов).
"Мы можем вылавливать ЦОК из кровотока гораздо более эффективно, если применяется технология на основе железных наночастиц и намагниченной проволоки — таким образом мы получаем в несколько десятков раз больше раковых клеток для анализа", — говорят ученые.
В настоящий момент новую технологию уже испытали на свиньях, теперь идет подготовка к тестированию на добровольцах.
На фоне форменной истерики и натуральной оголтелой травли, устроенной президенту США Дональду Трампу...
Национальный парк Карлсбадские пещеры был создан с целью сохранения Карлсбадской пещеры и других мно...
Для чего англичане придумали такую сложную игру, что сами не могут в неё выиграть?
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.