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Создана технология ранней диагностики рака с помощью проволоки‍

Четверг, 19 Июля 2018 10:07
Создана технология ранней диагностики рака с помощью проволоки‍ Фото из открытых источников

Инновационный метод диагностики онкологических заболеваний, разработанный сотрудниками Стэнфордского университета (Соединенные Штаты Америки), подразумевает использование железных наночастиц и особой намагниченной проволоки, которая вводится в вену и притягивает наночастицы.

 

Материал, посвященный новой диагностической технологии, появился в издании Nature Biomedical Engineering. В публикации говорится, что новый метод может использоваться для работы с циркулирующими опухолевыми клетками (ЦОК), которые образуются в первоначальной опухоли, однако отделяются от нее и путешествуют по организму вместе с кровью.

 

ЦОК, как отмечают ученые, очень опасны, так как способствуют образованию вторичных очагов рака (метастазов).

 

"Мы можем вылавливать ЦОК из кровотока гораздо более эффективно, если применяется технология на основе железных наночастиц и намагниченной проволоки — таким образом мы получаем в несколько десятков раз больше раковых клеток для анализа", — говорят ученые.

 

В настоящий момент новую технологию уже испытали на свиньях, теперь идет подготовка к тестированию на добровольцах.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости диагностика рака
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