Ученые описали новый вид рака легких

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Новая для науки разновидность рака легких, обнаруженная учеными из лаборатории Cold Spring Harbor Laboratory под руководством Кристофера Вакока, развивается очень стремительно и не поддается существующим методам терапии.

Материал, посвященный раку легких типа SCLC, опубликовал информационный ресурс actualnews.org. По его данным, традиционные методы лечения онкологических заболеваний, то есть, например, химио- и лучевая терапия, помогают только пяти-шести процентам пациентов, у которых был диагностирован новый вид рака легких.

"Одной из главных задач в разработке терапии для SCLC является понимание причин этого заболевания. Мы достигли некоторого прогресса в этом направлении — в частности, обнаружили некоторые специфические микробиологические особенности в клетках, которые становятся источником опухоли", — рассказывает Вакок.

Ученые, в частности, зарегистрировали в раковых клетках присутствие транскрипционного фактора POU2F3. Предполагается, что на основе этого открытия в будущем удастся разработать эффективную терапию для этого опаснейшего онкологического заболевания. Но пока что неизвестно, какой объем времени для этого понадобится.