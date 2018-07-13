Медики связали высокое давление с болезнью Альцгеймера

Люди, которые страдают от хронических проблем с повышенным артериальным давлением, гораздо чаще остальных становятся жертвами опасных нейродегенеративных заболеваний. По словам ученых из Соединенных Штатов Америки, высокое давление может провоцировать, например, болезнь Альцгеймера.
Столь шокирующий вывод был сделан по итогам научного проекта, в котором участвовали 1288 пациентов, давших добро на использование своего тела в качестве материала для исследования после смерти. Огромное количество вскрытий, проведенных учеными, подтвердили предположение, согласно которому нейродегенеративные изменения мозга часто провоцируются высоким АД.
"Даже если ваше давление составляет, скажем, 130/70 миллиметров ртутного столба, у вас уже повышен риск стать жертвой какой-нибудь серьезной нейродегенеративной болезни. А для людей, которые считают нормой и более высокое давление, этот риск, соответственно, увеличивается еще в большей степени", — говорят исследователи.
В общем, высокое давление является даже более коварной медицинской проблемой, чем предполагали компетентные специалисты.
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