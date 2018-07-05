Учёные: Аспирин защитил мозг мышей от проявлений болезни Альцгеймера‍

Регулярный прием обыкновенного аспирина может быть весьма действенным профилактическим средством против заболеваний, связанных с деградацией тканей головного мозга. Аспирин, таким образом, может использоваться в качестве лекарства от болезни Альцгеймера.
Столь неожиданный вывод сделали ученые из Соединенных Штатов Америки, которые подтвердили свое предположение экспериментально. Ученые, в частности, проверили действие аспирина на лабораторных грызунах.
"Тесты на мышах показали, что аспирин уменьшает патологические проявления бляшек амилоидов, а также стимулирует лизосомы. Этот компонент клеток участвует в удалении "мусора" из клеточной структуры", — рассказывают сотрудники Университета Раш.
Пока что эксперименты с лечением болезни Альцгеймера при помощи аспирина проводились лишь на животных, поэтому ученые не спешат с громкими заявлениями и какими-то четкими выводами.
Однако в случае успеха экспериментов на людях (к которым уже ведется тщательная подготовка), можно будет говорить о настоящем прорыве в профилактике и лечении опаснейших нейродегенеративных заболеваний, от которых страдает огромное количество людей.
На политических полях Брюсселя состоялся саммит, в котором приняли участие лидеры стран Евросоюза. О...
Национальный парк Эверглейдс является одним из крупнейших и наиболее известных парков США. Также...
А подписала бы Дания разрешение на строительство "Северного потока-2", глядишь, и в четвертьфинале ЧМ-2018 сейчас бы играла.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.