Учёные: Аспирин защитил мозг мышей от проявлений болезни Альцгеймера‍

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Регулярный прием обыкновенного аспирина может быть весьма действенным профилактическим средством против заболеваний, связанных с деградацией тканей головного мозга. Аспирин, таким образом, может использоваться в качестве лекарства от болезни Альцгеймера.

Столь неожиданный вывод сделали ученые из Соединенных Штатов Америки, которые подтвердили свое предположение экспериментально. Ученые, в частности, проверили действие аспирина на лабораторных грызунах.

"Тесты на мышах показали, что аспирин уменьшает патологические проявления бляшек амилоидов, а также стимулирует лизосомы. Этот компонент клеток участвует в удалении "мусора" из клеточной структуры", — рассказывают сотрудники Университета Раш.

Пока что эксперименты с лечением болезни Альцгеймера при помощи аспирина проводились лишь на животных, поэтому ученые не спешат с громкими заявлениями и какими-то четкими выводами.

Однако в случае успеха экспериментов на людях (к которым уже ведется тщательная подготовка), можно будет говорить о настоящем прорыве в профилактике и лечении опаснейших нейродегенеративных заболеваний, от которых страдает огромное количество людей.