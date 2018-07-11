Ученые: Жара серьезно ухудшает работу мозга

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Отсутствие систем кондиционирования, в условиях которого живут некоторые из студентов Гарварда, помогло ученым в проведении эксперимента, по итогам которого выяснилось, что жара самым негативным образом влияет на когнитивные способности человеческого мозга.

"Интеллектуальный труд серьезно осложняется, если происходит на фоне экстремальной жары. Это обусловлено негативным воздействием жары на мозг. Более того, при высокой температуре воздуха человеческий организм в целом работает на износ, то есть, жара повышает риск развития целого спектра весьма серьезных заболеваний", — цитирует гарвардских ученых научное издание PLOS.

Ученые провели эксперимент на студентах, часть из которых вынуждена жить в старых университетских зданиях без кондиционеров, а часть, соответственно, живет в новых кондиционируемых помещениях.

Предсказуемо выяснилось, что живущие в жарких общежитиях студенты демонстрируют несколько сниженную успеваемость — общая зафиксированная учеными разница в показателях составила тринадцать процентов, однако в отдельных случаях жара провоцировала тридцати- или даже пятидесятипроцентное снижение успеваемости.