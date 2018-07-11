Среда 11 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» Ученые: Жара серьезно ухудшает работу мозга

Ученые: Жара серьезно ухудшает работу мозга

Среда, 11 Июля 2018 14:01
Ученые: Жара серьезно ухудшает работу мозга Фото из открытых источников

Отсутствие систем кондиционирования, в условиях которого живут некоторые из студентов Гарварда, помогло ученым в проведении эксперимента, по итогам которого выяснилось, что жара самым негативным образом влияет на когнитивные способности человеческого мозга.

 

"Интеллектуальный труд серьезно осложняется, если происходит на фоне экстремальной жары. Это обусловлено негативным воздействием жары на мозг. Более того, при высокой температуре воздуха человеческий организм в целом работает на износ, то есть, жара повышает риск развития целого спектра весьма серьезных заболеваний", — цитирует гарвардских ученых научное издание PLOS.

 

Ученые провели эксперимент на студентах, часть из которых вынуждена жить в старых университетских зданиях без кондиционеров, а часть, соответственно, живет в новых кондиционируемых помещениях.

 

Предсказуемо выяснилось, что живущие в жарких общежитиях студенты демонстрируют несколько сниженную успеваемость — общая зафиксированная учеными разница в показателях составила тринадцать процентов, однако в отдельных случаях жара провоцировала тридцати- или даже пятидесятипроцентное снижение успеваемости.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Жара
Главное за сутки
Америка нанесла новый удар в торговой войне Америка нанесла новый удар в торговой войне Десятипроцентные пошлины, которые Соединенные Штаты Америки ввели на товары из Китайской Народной Республики, стали довольно ощутимым ударом по Поднебесной в масштабной торговой войне, вспыхнувшей между США и КНР. Согласно данным,…
СМИ: Греция высылает российских дипломатов СМИ: Греция высылает российских дипломатов Скандал с участием нескольких российских дипломатов вспыхнул в Греции — сообщает издание Kathimerini, по данным которого, двух из работающих в стране российских дипломатических сотрудников вышлют в РФ, а еще двум…
В России изменится порядок регистрации новых автомобилей В России изменится порядок регистрации новых автомобилей В ближайшее время Госдума примет проект закона «О государственной регистрации транспортных средств», с финальной редакцией которого ознакомился “Ъ”. Документ, который готовился с 2011 года, коснется миллионов российских граждан. Он вводит…
Читайте также
Учёные рассказали, почему люди становятся алкоголиками Учёные рассказали, почему люди становятся алкоголиками Систематическое употребление спиртосодержащих напитков провоцирует до такой степени сильное привыкание, что организм теряет способность воспринимать другие типы "топлива", кроме алкоголя. Такое заявление сделали швейцарские ученые, сконцентрировавшиеся на изучении микробиологических особенностей…
Эксперты назвали 3 хитрости, как меньше есть Эксперты назвали 3 хитрости, как меньше есть Людям, которые с не очень высокой результативностью пытаются контролировать собственный вес, наверняка помогут интересные хитрости, позволяющие меньше есть — пишет издание Factinteres. Хитрость номер один — старайтесь есть в полной…
В Минздраве определили, сколько шагов нужно совершать в день В Минздраве определили, сколько шагов нужно совершать в день Людям, которые заботятся о состоянии своего организма, необходимо ежедневно совершать не менее десяти тысяч шагов — заявила Ольга Ткачева, доктор медицинских наук и глава Российского геронтологического научно-клинического центра. "Для того,…
Тема дня
Чемпионат мира 2018 даже из ярых либералов сделал патриотов Чемпионат мира 2018 даже из ярых либералов сделал патриотов

Владимир Познер, выступая в каком-то кафе, по-видимому, совсем недавно, вывел либералов на чистую во...

Фото
Озеро Натрон: Ужас, который притаился в Африке Озеро Натрон: Ужас, который притаился в Африке

Озеро Натрон - это щелочное соленое озеро, расположенное на севере Танзании в области Аруши. Этот во...

Интернет и СМИ
Опрос

Изменилось ли ваше отношение к сборной России за время ЧМ?

 

Анекдот дня

Очень жадный комар закрывает форточку, чтобы другие не залетели.

Еще »
Самые популярные материалы
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"?
«Болгарский поток»: быть или не быть? «Болгарский поток»: быть или не быть?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.