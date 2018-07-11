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Губы заняли больше всего места на карте активности мозга младенцев

Среда, 11 Июля 2018 13:20
Губы заняли больше всего места на карте активности мозга младенцев Фото из открытых источников

Ученые из США исследовали активность мозга новорожденных детей и выяснили, что области сенсомоторной коры, отвечающие за репрезентацию губ, являются самыми обширными. То есть, мозг младенца уделяет гораздо более серьезное внимание движению губ, чем, например, движению рук или ног. О результатах интересного исследования пишет издание Developmental Science.

 

"Репрезентация разных частей человеческого тела в сенсомоторной коре головного мозга — это довольно хорошо изученная область нейрофизиологии, однако и тут не обходится без новых сюрпризов", — говорит автор исследования, Питер Маршалл из Университета Темпла.

 

Исследователи, возглавляемые Темплом, провели эксперимент с участием двух с половиной десятков двухмесячных детей, по итогам которого в очередной раз подтвердили невероятно высокую пластичность мозга в первые месяцы жизни ребенка.

 

"Эксперимент показал, что сенсомоторная кора мозга довольно хорошо сформирована уже на третьем месяце жизни, однако паттерны ее активности весьма существенно отличаются от тех, которые характерны для полностью сформировавшегося взрослого мозга. Мозг ребенка, в частности, уделяет большее внимание движению губ, а не движению конечностей. Это можно объяснить чрезвычайной важностью движения рта для социального познания", — заключают ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости младенцы
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