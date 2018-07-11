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Немецкие учёные рассказали о вреде электронных сигарет

Среда, 11 Июля 2018 12:49
Немецкие учёные рассказали о вреде электронных сигарет Фото из открытых источников

Принято считать, что электронные сигареты являются гораздо менее опасными для здоровья, чем обычные, однако это, как доказали ученые из Германии, все лишь миф, тщательно культивируемый производителями вейпов.

 

Исследование, осуществленное сотрудниками Университетской клиники федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, показало, что вред для здоровья, провоцируемый электронными сигаретами с никотином, является вполне сопоставимым с вредом от курения обыкновенных сигарет.

 

А в некоторых случаях, как особенно отметили немецкие ученые, вред от курения электронных сигарет может быть даже более значительным, чем от обычных.

 

«Для кого-то это прозвучит невероятно, но это факт — электронные сигареты являются невероятно опасными для здоровья», — говорят эксперты.

 

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие добровольцы-курильщики, предпочитающие обычные или электронные сигареты. Опыт показал, что вейпы с никотином воздействуют на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы даже более ощутимо, чем обычные сигареты. Выводы ученых позволяют однозначно утверждать, что вейпы являются не менее, а то и более опасными, чем традиционные сигареты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости электронные сигареты
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