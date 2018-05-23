Стало известно, почему курильщики после отказа от сигарет набирают вес

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Некоторые зависимые от никотина люди оправдывают свое пагубное пристрастие к табаку боязнью набрать лишние килограммы в результате гипотетического отказа от курения. Ученые говорят, что в целом эта проблема является преувеличенной, однако некоторая связь между отказом от табака и появлением лишнего веса все-таки есть.

Последние исследования ученых из Соединенных Штатов Америки показывают, что бывшие курильщики могут набирать лишние килограммы из-за так называемого бежевого жира, который был открыт относительно недавно.

"Увеличение веса, фиксируемое у вчерашних потребителей табачной продукции, может иметь непосредственное отношение к бежевому жиру, потому что выяснилось, что в этом биологическом веществе содержится белковое соединение CHRNA2, кодируемое одноименной генетической последовательностью. Ген CHRNA2, если что, связан с выраженностью никотиновой зависимости, которая является индивидуальным показателем", — рассказывают ученые из Мичиганского университета.

Пока что ученым не удалось понять, как конкретно связан бежевый жир с набором веса после отказа от курения, но исследования в этом направлении ведутся весьма интенсивным образом.