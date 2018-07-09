Угроза из Украины. В Азовском море выявлен опасный вирус холеры

Холера, которую обнаружили в водах Азовского моря в районе Мариуполя, угрожает не только украинским курортам — осведомленные с ситуацией специалисты уверены, что вирус может представлять собой опасность и для азовского побережья Российской Федерации.
Вибрионы холеры, о появлении которых в Азовском море сообщают правоохранительные органы ДНР, были зафиксированы в Мариуполе, однако учитывая особенности распространения вируса, ничего не мешает ему добраться до российских берегов.
"От Мариуполя до Таганрога всего сто с небольшим километров по прямой. То есть, существует вполне реальная опасность появления холеры на российских курортах Азовского моря", — бьют тревогу эксперты.
Вирус холеры, как необходимо отметить, фиксируется в Мариуполе далеко не в первый раз — по данным сотрудников Мариупольской СЭС, возбудители опасного инфекционного заболевания выявлялись здесь в 2017 году и ранее. Вирус, при этом, в первую очередь угрожает морской рыбе, однако опасность для населения тоже присутствует. Холера, напомним, относится к особо опасным заболеваниям, так что к очагу инфекции в Мариуполе должно быть привлечено самое пристальное внимание.
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