Понедельник 09 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» Угроза из Украины. В Азовском море выявлен опасный вирус холеры

Угроза из Украины. В Азовском море выявлен опасный вирус холеры

Понедельник, 09 Июля 2018 13:46
Угроза из Украины. В Азовском море выявлен опасный вирус холеры Фото из открытых источников

Холера, которую обнаружили в водах Азовского моря в районе Мариуполя, угрожает не только украинским курортам — осведомленные с ситуацией специалисты уверены, что вирус может представлять собой опасность и для азовского побережья Российской Федерации.

 

Вибрионы холеры, о появлении которых в Азовском море сообщают правоохранительные органы ДНР, были зафиксированы в Мариуполе, однако учитывая особенности распространения вируса, ничего не мешает ему добраться до российских берегов.

 

"От Мариуполя до Таганрога всего сто с небольшим километров по прямой. То есть, существует вполне реальная опасность появления холеры на российских курортах Азовского моря", — бьют тревогу эксперты.

 

Вирус холеры, как необходимо отметить, фиксируется в Мариуполе далеко не в первый раз — по данным сотрудников Мариупольской СЭС, возбудители опасного инфекционного заболевания выявлялись здесь в 2017 году и ранее. Вирус, при этом, в первую очередь угрожает морской рыбе, однако опасность для населения тоже присутствует. Холера, напомним, относится к особо опасным заболеваниям, так что к очагу инфекции в Мариуполе должно быть привлечено самое пристальное внимание.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Холера
Главное за сутки
Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку Британский министр по Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку из-за разногласий с премьером Терезой Мэй, его соответствующее письмо публикует телеканал Sly News. "Как вы знаете, за последний год было значительное…
Число погибших из-за ливней в Японии выросло до ста человек Число погибших из-за ливней в Японии выросло до ста человек Число жертв ливневых дождей, которые обрушились на Японию, и вызванных ими оползней превысило 100 человек. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo. По последним данным, по крайней мере 103 человека…
Умерла женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери Умерла женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери Гражданка Британии, которая была отравлена в Эймсбери нервно-паралитическим веществом, скончалась в больнице. Об этом сообщает полиция Лондона. Речь идет о 44-летней Дон Стерджесс, которая ранее была госпитализирована вместе с еще…
Читайте также
Швейцарские ученые нашли альтернативу инъекциям инсулина Швейцарские ученые нашли альтернативу инъекциям инсулина Имплантат, созданный швейцарскими учеными из человеческих тканей, может высвобождать инсулин, освобождая зависимых от этого препарата диабетиков от необходимости осуществлять регулярные инъекции. По словам авторов инновационной медицинской технологии, сотрудников Высшей технической…
Учёные рассказали, почему люди становятся алкоголиками Учёные рассказали, почему люди становятся алкоголиками Систематическое употребление спиртосодержащих напитков провоцирует до такой степени сильное привыкание, что организм теряет способность воспринимать другие типы "топлива", кроме алкоголя. Такое заявление сделали швейцарские ученые, сконцентрировавшиеся на изучении микробиологических особенностей…
Эксперты назвали 3 хитрости, как меньше есть Эксперты назвали 3 хитрости, как меньше есть Людям, которые с не очень высокой результативностью пытаются контролировать собственный вес, наверняка помогут интересные хитрости, позволяющие меньше есть — пишет издание Factinteres. Хитрость номер один — старайтесь есть в полной…
Тема дня
США против Германии или кто первый решится на активный диалог с Россией США против Германии или кто первый решится на активный диалог с Россией

Лидер США Дональд Трамп не единожды акцентировал внимание на своей склонности к агрессивной политике...

Фото
А вы видели пик Большой Собаки? А вы видели пик Большой Собаки?

На небольшом острове у берегов Африки, под названием Сан-Томе и Принсипи, возвышается вулканическая ...

Интернет и СМИ
Опрос

Как вы оцениваете организацию ЧМ?

 

Анекдот дня

Приходит мужик в магазин "Запчасти", спрашивает:

- Есть запчасти на Ниву?

- Есть, что конкретно надо?

- Ну, там, ...проволока, изолента...

- Есть конечно. Странная у вас Нива. Запчасти от УАЗа подходят...

Еще »
Самые популярные материалы
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.