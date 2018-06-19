В кафе Мариуполя избили пограничников - то ли за "мову", то ли за хамство

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На Украине очередной скандал со "зверским избиением хероя АТО". В одном из кафе Мариуполя крепко "отоварили" подполковника Государственной пограничной службы Украины. По версии потерпевшего, поддержанной официально, его мордовали "зобные ватники" - за требование "принести меню на украинском языке". По другим данным подполковник получил по зубам за банальное пьяное хамство.

Инцидент произошел 17 июня, в Мариуполе, где охранники кафе RedCups RDCP Lounge сломали челюсть подполковнику Государственной пограничной службы Украины Станиславу Кероду. Якобы, нап орехи досталось и находившейся там же пресс-офицеру ГНСУ Валерии Карпиленко. Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян уже сделал заяваление, в котором грудью защищает "честь мундира" вляпавшихся в скандал коллег:

"Офицеры вели себя адекватно, никоим образом не провоцировали применение против них силы. Тем более - в такой агрессивной форме. Возмущение персонала заведения вызвала просьба принести меню на украинском. У подполковника службы сломана челюсть и множественные ушибы, а у женщины-офицера – сотрясение головного мозга и ушибы.Рассматривается вопрос об их госпитализации в Центральный клинический госпиталь, чтобы более тщательно их обследовать и оказать необходимую медицинскую помощь уже на этапе устранения результатов избиения".

Несколько больше света на происшедшее (но опять-таки - в рамках все той же версии про "поборника мовы и злобных ватников-сепаратистов") пролила бывший заместитель главы Одесской областной государственной администрации Соломия Бобровская: Пострадавший – по ее словам, уроженец Донбасса, руководит комендатурой пропускного пункта в поселке Сартана. "Выводил из всех горячи=х точек Донецкой области своих побратимов, в прошлом году получил орден Данила Галицкого..." В общем - едва ли не образцово-показательный "херой" Украины постмайданной формации. Нарисовав самый трогательной "портрет героя" Бобровская не жалеет черной и красной краски для описания инцидента:

"К группе пограничников сразу на входе в заведение было некорректное отношение со стороны охранников. А когда один из военных попросил принести меню на украинском языке, то начался конфликт на повышенных тонах. Охранники вызвали на подмогу частную компанию, после чего драка перенеслась на улицу. Они заказали только кофе, который так и не выпили, ибо история закончилась сломанной челюстью Станислава и травмой пресс-офицера ГНСУ Валерии Карпиленко. Охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Все из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке."

В то же время, администрация заведения информацию о конфликте отрицает наотрез, заверяя, что персонал кафе свободно владеет украинским, русским и английским языками и таким образом "помогает гостям сделать выбор по блюдам из меню и организации досуга". "Мы опровергаем информацию, которая распространяется в социальных сетях", - сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице Red Cups в Facebook.

Более того, совершенно отличающуюся от "щемяще-патриотической", версию уже озвучил публично некто Богдан Чабан, ресторатор, и (о, ужас!) тоже "ветеран АТО". Если верить Чабану, и сам Кород, и все его коллеги, и "возмущенная патриотическая общественность" дружно брешут, как сивые мерины и переваливая с больной головы на здоровую, упорно выдают черное за белое:

"Ни в одном заведении никто не нападет на вас за просьбу дать меню на украинском. Red Cups – это не ресторан, а лаунж-бар. Давайте сразу это декларировать. Молодые люди приехали в заведение уже будучи хорошо навеселе. Да, попросили меню на украинском, и его не оказалось в заведении. После этого они начали хамить персоналу, громко нецензурно выражаться. С компанией общалась управляющая заведением, которая просила гостей прекратить вести себя вызывающе и нарушать общественный порядок. Молодые люди не успокаивались и их попросили покинуть заведение. Уже на улице молодые люди продолжали агрессивно вести себя в отношении охраны, и после этого завязался конфликт. Надеюсь, представители заведения предоставят записи с камер в ближайшее время. Ну и от себя – "воевал" , "выводил", "награжден" не дает права быть быком..."

Увы, несмотря на наличие у заявляющего такие "крамольные" вещи являющегося на Украине абсолютной индульгенцией статуса "АТОшника", прислушаются к нему вряд ли. Та же Бобровская в Facebook уже призывает к каленому железу и поганой метле, открыто предлагая "задавить" ставшее враз неугодным заведение проверками, а всегда готовым к очередному погрому "национал-активистам" намекает на то, что надо бы "взять под контроль ситуацию"... Чем может это все закончиться для кафе, где посмели призвать к порядку а затем и дать реальный отпор хамам в погонах, прикрывающимся "патриотизмом", догадаться, увы, несложно.

Александр Неукропный специально для Planet Today