Как смартфон влияет на здоровье владельца?

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Кроме всех неоспоримых преимуществ, у смартфонов, без которых немыслима повседневная жизнь современного человека, есть и целый набор недостатков — заявляют эксперты, сосредоточившиеся на тех из них, которые представляют собой опасность для здоровья.

Смартфоны, например, не очень-то положительно воздействуют на индекс массы тела, заставляя и без того склонных к малоподвижному образу жизни людей окончательно "прирасти" к дивану. Как итог — проблемы с лишним весом или даже ярко выраженное ожирение.

Постоянно смотреть в экран маленького мобильного девайса, кроме того, довольно вредно для спины. Специалисты говорят, что наклон головы, который характерен для такого времяпровождения, может провоцировать довольно серьезные проблемы с позвоночником.

Само-собой, что от активного использования смартфона страдает зрение. Тут, кстати говоря, обнаруживаются совсем уж специфические проблемы, не характерные для других вредных для зрения устройств — некоторые люди любят, например, пользоваться смартфоном лежа на боку таким образом, что на экран смотрит лишь один глаз. Это ведет к очень серьезным проблемам — предупреждают медики.

Смартфоны, кроме прочего, часто становятся причиной сбитых циркадных ритмов — этой проблеме особенно подвержены самые зависимые от гаджетов люди, которые просыпаются по ночам, чтобы проверить уведомления в соцсетях.