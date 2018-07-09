Как смартфон влияет на здоровье владельца?

Кроме всех неоспоримых преимуществ, у смартфонов, без которых немыслима повседневная жизнь современного человека, есть и целый набор недостатков — заявляют эксперты, сосредоточившиеся на тех из них, которые представляют собой опасность для здоровья.
Смартфоны, например, не очень-то положительно воздействуют на индекс массы тела, заставляя и без того склонных к малоподвижному образу жизни людей окончательно "прирасти" к дивану. Как итог — проблемы с лишним весом или даже ярко выраженное ожирение.
Постоянно смотреть в экран маленького мобильного девайса, кроме того, довольно вредно для спины. Специалисты говорят, что наклон головы, который характерен для такого времяпровождения, может провоцировать довольно серьезные проблемы с позвоночником.
Само-собой, что от активного использования смартфона страдает зрение. Тут, кстати говоря, обнаруживаются совсем уж специфические проблемы, не характерные для других вредных для зрения устройств — некоторые люди любят, например, пользоваться смартфоном лежа на боку таким образом, что на экран смотрит лишь один глаз. Это ведет к очень серьезным проблемам — предупреждают медики.
Смартфоны, кроме прочего, часто становятся причиной сбитых циркадных ритмов — этой проблеме особенно подвержены самые зависимые от гаджетов люди, которые просыпаются по ночам, чтобы проверить уведомления в соцсетях.
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- Есть, что конкретно надо?
- Ну, там, ...проволока, изолента...
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