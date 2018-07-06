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В Минздраве определили, сколько шагов нужно совершать в день

Пятница, 06 Июля 2018 13:32
В Минздраве определили, сколько шагов нужно совершать в день Фото из открытых источников

Людям, которые заботятся о состоянии своего организма, необходимо ежедневно совершать не менее десяти тысяч шагов — заявила Ольга Ткачева, доктор медицинских наук и глава Российского геронтологического научно-клинического центра.

 

"Для того, чтобы поддерживать свой организм в тонусе, нужно подвергать его нормальной физической активности. То есть, нужно каждый день делать как минимум десять тысяч шагов. При этом, быстрой ходьбе следует уделять около сорока минут в день. Кроме того, не лишним будет регулярно плавать или кататься на велосипеде — например, два раза в неделю", — говорит главный гериатр Министерства здравоохранения Российской Федерации.

 

Для того, чтобы дожить до пенсионного возраста и быть, при этом, в состоянии жить полноценной жизнью, нужно самым тщательным образом следить за своим здоровьем и, в частности, отказаться от пагубных привычек, самые опасные из которых — это курение, употребление алкоголя и вредных продуктов питания.

 

"Нельзя переедать, а также злоупотреблять сладкой и соленой едой. Вместо вредных продуктов следует есть побольше фруктов и овощей", — отмечает представитель Минздрава.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Минздрав
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