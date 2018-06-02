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Минздрав сообщил о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Иркутске

Суббота, 02 Июня 2018 08:08
Минздрав сообщил о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Иркутске Фото из открытых источников

Состояние детей, которые в пятницу получили ожоги в иркутском торгово-развлекательном центре "КомсоМОЛЛ", медики оценивают как стабильное, сообщает министерство здравоохранения региона.

 

"Шесть человек госпитализированы в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3, из них двое находятся в дневном стационаре. Еще два человека направлены на амбулаторное лечение. Состояние пациентов стабильное, без отрицательной динамики", — говорится в сообщении.

 

О происшествии был сделан оперативный доклад в Минздрав России. Глава федерального ведомства Вероника Скворцова держит ситуацию на контроле, сообщает РИА Новости.

 

Пожар в иркутском ТРЦ

 

В пятницу во время шоу в научно-развлекательном центре "Гравитация", находящемся в ТРЦ "КомсоМОЛЛ", произошел пожар. Воспламеняющийся газ попал на газовую горелку и вспыхнул, когда экскурсоводы демонстрировали химические опыты с использованием жидкого азота, электричества и реактивов.

 

Зрители, сидевшие в первом ряду, получили ожоги первой и второй степени. За медпомощью обратились восемь детей в возрасте от пяти до 13 лет. Больше всего пострадали десятилетний мальчик и тринадцатилетняя девочка, которые получили ожог тела до 25%. Мальчика с ожоговым шоком поместили в палату интенсивной терапии.

 

Возбуждено уголовное дело, расследование взял под контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Задержаны директор и экскурсоводы научно-развлекательного центра.

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Волкова Алена Опубликовано в Происшествия   Теги Пожар в ТЦ
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Минздрав сообщил о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Иркутске Минздрав сообщил о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Иркутске Состояние детей, которые в пятницу получили ожоги в иркутском торгово-развлекательном центре "КомсоМОЛЛ", медики оценивают как стабильное, сообщает министерство здравоохранения региона. "Шесть человек госпитализированы в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы…
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