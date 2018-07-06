Учёные рассказали, почему люди становятся алкоголиками

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Систематическое употребление спиртосодержащих напитков провоцирует до такой степени сильное привыкание, что организм теряет способность воспринимать другие типы "топлива", кроме алкоголя. Такое заявление сделали швейцарские ученые, сконцентрировавшиеся на изучении микробиологических особенностей алкогольной зависимости.

"Опыты на животных показывают, что алкоголь со временем деактивирует некоторые важные рецепторы и заставляет особь принимать спиртное в опасных дозах", — цитирует ученых издание Science.

Исследователи из университета Линчепинг, в частности, провели эксперимент на крысах, который показал, что спиртное подавляет некоторые гены, отвечающие за важные биологические механизмы.

"У пристрастившихся к алкоголю крыс был почти полностью отключен ген, кодирующий белковое соединение GAT-3. Это довольно важный белок — он отвечает за уровень гамма-аминомасляной кислоты, которая является чем-то вроде успокоительного средства для ЦНС", — говорят эксперты.

В общем, выводы ученых говорят о том, что самостоятельно справиться с сильной алкогольной зависимостью практически невозможно, так как спиртное провоцирует очень уж значительные изменения на физиологическом уровне.