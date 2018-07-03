Вторник 03 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Авто» Вступили в силу поправки в закон о вождении в нетрезвом виде

Вступили в силу поправки в закон о вождении в нетрезвом виде

Вторник, 03 Июля 2018 08:10
Вступили в силу поправки в закон о вождении в нетрезвом виде Фото из открытых источников

Закон, предусматривающий наступление административной ответственности для водителей в случае обнаружения у них в крови концентрации алкоголя 0,3 грамма на литр и более, вступает в силу с 3 июля.

 

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации 3 апреля, в нем указано, что закон начинает работать через 90 дней после его официального обнародования.

 

Ранее количество алкоголя в организме водителя измерялось только в промилле с помощью дыхания. Административная ответственность наступает при показаниях 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и выше. Она предусматривает наказание в виде лишения водительских прав на срок до двух лет с наложением штрафа в размере 30 тыс. рублей.

 

Новая норма определения факта опьянения по анализу крови не отменяет прежние методы выявления алкоголя в организме водителей, они будут использоваться параллельно.

 

Вступивший в силу закон дополняет статью 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях примечанием, согласно которому административная ответственность наступает при выявлении в организме "абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 грамма на литр крови и более".

 

Ранее начальник ГИБДД России Михаил Черников, заявлял, что новый метод испортит статистику: количество "нетрезвых" аварий возрастет, но это поможет установить реальное число водителей, которые садятся за руль после употребления алкоголя.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги автомобили закон
Главное за сутки
Вступили в силу поправки в закон о вождении в нетрезвом виде Вступили в силу поправки в закон о вождении в нетрезвом виде Закон, предусматривающий наступление административной ответственности для водителей в случае обнаружения у них в крови концентрации алкоголя 0,3 грамма на литр и более, вступает в силу с 3 июля. Соответствующий документ…
СМИ узнали о двух подозреваемых в покушении на Скрипалей СМИ узнали о двух подозреваемых в покушении на Скрипалей После четырех месяцев расследования покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии полиция Великобритании нашла двух подозреваемых по этому делу, сообщает газета The Sun со ссылкой на…
Эксперты примерно подсчитали ядерный арсенал Китая Эксперты примерно подсчитали ядерный арсенал Китая Эксперты американского академического журнала Bulletin of the Atomic Scientists оценили ядерный арсенал Китая в 280 боеголовок. Директор проекта ядерной информации в федерации американских ученых Ханс Кристенсен и старший научный сотрудник…

Читайте также
Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих автомобилей на вторичном рынке России Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих автомобилей на вторичном рынке России Разнообразие автомобилей, которое является одним из ключевых преимуществ вторичного рынка, позволяет приобрести не только максимально недорогие, но и довольно уникальные транспортные средства. Последние, правда, бывают очень недешевыми. Именно таким машинам…
Появились фото и видео с прототипом Mercedes-Benz EQC 2020-го года Появились фото и видео с прототипом Mercedes-Benz EQC 2020-го года В Сети появились фото- и видеоматериалы, демонстрирующие прототип электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC 2020-го модельного года. По данным ресурса actualnews.org, речь идет о прототипе, в основе которого концепт Generation EQ, показанный…
Женщина за рулём: мифы и реальность Женщина за рулём: мифы и реальность Разговоры о женщинах-водителях не смолкают годами, стереотипы о них только укрепляются, в обществе до сих пор сильно убеждение, что вождение – это привилегия мужчин. Замечая на дороге неаккуратных или невнимательных…
Вступили в силу поправки в закон о вождении в нетрезвом виде Вступили в силу поправки в закон о вождении в нетрезвом виде Закон, предусматривающий наступление административной ответственности для водителей в случае обнаружения у них в крови концентрации алкоголя 0,3 грамма на литр и более, вступает в силу с 3 июля. Соответствующий документ…
Тема дня
Армия Евросоюза и войска НАТО: противостояние начинается Армия Евросоюза и войска НАТО: противостояние начинается

Тяжелые времена наступают для Североатлантического Альянса, который из некогда монолитной структуры ...

Фото
Самая древняя пустыня на Земле Самая древняя пустыня на Земле

Пустыня Намиб — это древнейшая пустыня, существующая уже 55-80 миллионов лет, которая проходит по за...

Интернет и СМИ
Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Лучшим игроком матча Нигерия - Аргентина признан Диего Марадона, забивший два косяка на трибуне.

Еще »
Самые популярные материалы
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу
Ученые приступили к поиску ДНК лох-несского чудовища Ученые приступили к поиску ДНК лох-несского чудовища
"Великий триумф" украинских мультяшных ЛГБТ-бандеровцев "Великий триумф" украинских мультяшных ЛГБТ-бандеровцев
Создание "ЕвроНАТО" - на кого реагировать будем?! Создание "ЕвроНАТО" - на кого реагировать будем?!
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Попробуйте угадать марку авто

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.