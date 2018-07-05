Ученые: Орехи помогают мужчине стать отцом

Испанские эксперты в решении проблем репродуктивной системы выяснили, что мужчины, регулярно употребляющие орехи, повышают тем самым качество своих сперматозоидов.
Доклад, посвященный соответствующему открытию, будет представлен на ежегодном съезде Европейского общества репродукции человека и эмбриологии, который пройдет в Барселоне.
"Одна из самых важных характеристик спермы — это подвижность сперматозоидов. Низкая скорость мужских половых клеток является одной из самых распространенных причин проблем с зачатием. В этом свете наше открытие приобретает особенную важность, потому что мы доказали, что систематическое употребление некоторых видов орехов может способствовать повышению подвижности сперматозоидов", — пишут со страниц издания American Journal of Clinical Nutrition ученые.
Ученые убедились в пользе орехов для мужского организма по итогам специального экспериментального исследования, которое проводилось с участием добровольцев.
Участников опыта кормили смесью из грецких орехов, фундука и миндаля на протяжении четырнадцати недель, а затем тщательно анализировали их сперму. Как и предполагалось, она по итогам опыта стала гораздо более качественной.
На политических полях Брюсселя состоялся саммит, в котором приняли участие лидеры стран Евросоюза. О...
Национальный парк Эверглейдс является одним из крупнейших и наиболее известных парков США. Также...
А подписала бы Дания разрешение на строительство "Северного потока-2", глядишь, и в четвертьфинале ЧМ-2018 сейчас бы играла.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.