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Ученые: Орехи помогают мужчине стать отцом

Четверг, 05 Июля 2018 14:49
Ученые: Орехи помогают мужчине стать отцом Фото из открытых источников

Испанские эксперты в решении проблем репродуктивной системы выяснили, что мужчины, регулярно употребляющие орехи, повышают тем самым качество своих сперматозоидов.

 

Доклад, посвященный соответствующему открытию, будет представлен на ежегодном съезде Европейского общества репродукции человека и эмбриологии, который пройдет в Барселоне.

 

"Одна из самых важных характеристик спермы — это подвижность сперматозоидов. Низкая скорость мужских половых клеток является одной из самых распространенных причин проблем с зачатием. В этом свете наше открытие приобретает особенную важность, потому что мы доказали, что систематическое употребление некоторых видов орехов может способствовать повышению подвижности сперматозоидов", — пишут со страниц издания American Journal of Clinical Nutrition ученые.

 

Ученые убедились в пользе орехов для мужского организма по итогам специального экспериментального исследования, которое проводилось с участием добровольцев.

 

Участников опыта кормили смесью из грецких орехов, фундука и миндаля на протяжении четырнадцати недель, а затем тщательно анализировали их сперму. Как и предполагалось, она по итогам опыта стала гораздо более качественной.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Орехи
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