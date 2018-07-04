Швейцарские ученые нашли альтернативу инъекциям инсулина

Фото из открытых источников

Имплантат, созданный швейцарскими учеными из человеческих тканей, может высвобождать инсулин, освобождая зависимых от этого препарата диабетиков от необходимости осуществлять регулярные инъекции.

По словам авторов инновационной медицинской технологии, сотрудников Высшей технической школы Швейцарии, их изобретение является отличной альтернативной для инъекций инсулина.

"В основе технологии — особый имплантат, синтезированный из клеток, которые были созданы на основе тканей почки. Еще одна важная деталь — рецепторы, которые управляют процессом высвобождения инсулина", — рассказывают ученые.

Триггером, по которому срабатывают рецепторы имплантата, является кофеин, то есть диабетикам предлагается пить кофе для того, чтобы управлять уровнем инсулина (и, соответственно, уровнем глюкозы) в своей крови. Такой подход, как отмечают исследователи, является гораздо более удобным и социально-приемлемым, чем постоянные инъекции, от которых зависят люди, живущие с сахарным диабетом.

В данный момент имплантат испытывается на животных, но ученые уже готовятся к тестам на добровольцах. На рынке, как предполагается, такие имплантаты появятся через десять лет.