Ученые поставили диагноз Ким Чен Ыну по голосу

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Ученые из Южной Кореи утверждают, что у лидера КНДР Ким Чен Ына проблемы со здоровьем.

Профессор университета провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ука проанализировал новогоднее обращение северокорейского лидера, и заявляет, что вибрация, шумы и амплитуда в произношении ряда согласных в речи Ким Чен Ына позволяют утверждать, что у того «скорее могут быть проблемы с почками, нежели с сердцем или легкими».

Ученый оговаривается, что подобный анализ не является основанием для постановки диагноза, однако его результаты позволяют утверждать о слабой функции почек по сравнению с другими органами.

По неподтвержденной информации, Ким Чен Ын — диабетик, а также страдает гипертонией, пишет Лента.ру.

В 2016 году южнокорейские разведслужбы взвесили его, и утверждали, что тот за четыре года пополнел на 40 килограммов — с 90 до 130.