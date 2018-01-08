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Ученые поставили диагноз Ким Чен Ыну по голосу

Понедельник, 08 Января 2018 11:38
Ученые поставили диагноз Ким Чен Ыну по голосу Фото из открытых источников

Ученые из Южной Кореи утверждают, что у лидера КНДР Ким Чен Ына проблемы со здоровьем. 

 

Профессор университета провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ука проанализировал новогоднее обращение северокорейского лидера, и заявляет, что вибрация, шумы и амплитуда в произношении ряда согласных в речи Ким Чен Ына позволяют утверждать, что у того «скорее могут быть проблемы с почками, нежели с сердцем или легкими».

 

Ученый оговаривается, что подобный анализ не является основанием для постановки диагноза, однако его результаты позволяют утверждать о слабой функции почек по сравнению с другими органами.

 

По неподтвержденной информации, Ким Чен Ын — диабетик, а также страдает гипертонией, пишет Лента.ру.

 

В 2016 году южнокорейские разведслужбы взвесили его, и утверждали, что тот за четыре года пополнел на 40 килограммов — с 90 до 130.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Ким Чен Ын

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