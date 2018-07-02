Российские ученые создали генную терапию для лечения инфарктов

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Российские молекулярные биологи разработали генную терапию, при помощи которой можно эффективно восстанавливать ткани сердца, поврежденные в результате инфарктов. О деталях испытания новейшей терапии на лабораторных грызунах пишет издание PLoS One.

По данным которого, уникальная технология была создана учеными МГУ, а также сотрудниками НМИЦ кардиологии. Биологам удалось восстановить нормальную работу сердца после инфаркта путем включения так называемых "генов жизни".

"Терапия, которую мы создали, позволяет активировать стволовые клетки, присутствующие в тканях сердца. Это, если так можно выразиться, своеобразный резерв, который может использоваться для восстановления поврежденного в результате инфаркта миокарда", — говорит сотрудник Института регенеративной медицины МГУ Павел Макаревич.

Ученые создали специфические молекулы ДНК, которые проникают в клетки сердца и восстанавливают нормальную работу этого органа. Генная терапия, как отмечается, направлена на активацию генов VEGF165 и HGF — первый стимулирует рост новых сосудов, а второй превращает стволовые клетки в клетки новых мышечных волокон. Тестирование технологии, осуществленное при помощи крыс, показало ее высокую эффективность.