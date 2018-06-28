Медики назвали Топ-5 вредных привычек, способных ослабить сердце

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Заболевания сердечно-сосудистой системы продолжают оставаться самой распространенной причиной смерти, поэтому здоровье сердца — это ключевой фактор, на котором следует сосредоточиться желающим дожить до старости людям. Такой вывод сделали ученые, озвучившие рекомендации, которые помогут вам сохранить сердце.

Для начала, как отмечают медики, необходимо отказаться от вредных привычек, которые самым пагубным образом сказываются на сердце и сосудах. Это, например, очевидные курение и злоупотребление спиртным. Никотин и этиловый спирт являются ядами, которые бьют по всем системам организма, в том числе и по кровеносной.

Не меньший вред провоцирует и такое распространенное в двадцать первом веке явление, как сидячий образ жизни — он приводит не только к ожирению (тоже, кстати, вредному для сердца), но и к проблемам с кровообращением.

Еще одна опасная для сердца привычка — фиксация на негативе. Постоянно "пережевывая" негативные воспоминания, вы заставляете свое сердце работать на износ.

Опасность представляет и такая вещь, как храп — он нарушает дыхание во сне и провоцирует проблемы с артериальным давлением.

Ну и напоследок, избавьтесь от вредных для сердца привычек, связанных с едой. Например, начните наконец употреблять больше свежих овощей и зелени.