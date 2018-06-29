Исследование: Сюжеты снов могут указывать на болезни человека

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Принято считать, что если сюжеты снов и говорят о чем-то связанном с состоянием организма, то речь может идти исключительно о психологических проблемах. Но ученые опровергают это мнение — оказалось, что сны могут указывать и на проблемы физического плана.

В медицине существует гипотеза, согласно которой организм во время сна осуществляет что-то вроде самодиагностики, результаты которой подаются в виде специфических нервных импульсов в мозг. И при определенных обстоятельствах этот фактор может получить оформление в виде того или иного сновидения.

В общем, если говорить очень упрощенно, то повторяющиеся сны с одним и тем же примерно сюжетом — это серьезный повод задуматься на тему: "А не пытается ли мой организм сказать мне что-то не очень хорошее?"

Так о чем же говорят сны? Если вам часто снятся кошмары, то это может указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Сюда же относятся сны о разнообразных стихийных бедствиях и вариантах апокалипсиса.

Если вам снится, что вы не можете дышать (например — вас кто-то душит или вы находитесь под землей), то это указывает на проблемы с легкими.

Сны, связанные с драками, указывают на проблемную печень, сны об испорченной еде сигнализируют о то, что что-то не так с вашим желудком, ну и так далее. Ученые уверены, что анализ снов может быть весьма полезным при диагностике болезней.