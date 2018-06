Ученые применили вирус для лечения считавшейся неизлечимой опухоли мозга

Фото из открытых источников

Агрессивная форма рака мозга, которую медики считали неизлечимой в принципе, была побеждена при помощи особым образом модифицированного вируса полиомиелита. Об уникальном медицинском случае сообщает издание The New England Journal of Medicine.

По данным которого, речь идет об агрессивной глиобластоме, которая практически не оставляет шансов людям, которых поражает. Ученые, тем не менее, решили использовать все возможные варианты лечения и в конце концов "натравили" на злокачественную опухоль вирус.

О таком способе лечения рака известно уже давно, однако для лечения опухолей головного мозга модифицированные вирусы до их пор не применялись.

"Мы основательно поработали над вирусом и отключили его механизмы, которые могут причинить вред нервной системе человека. Но вирус, при этом, сохранил свое главное качество — он активирует локальную иммунную систему, помощь которой нам очень нужна для борьбы с опухолью", — рассказывают сотрудники Университета Дьюка.

Тестирование уникальной технологии лечения на группе из шести десятков пациентов показало, что вирусная терапия является весьма перспективным способом лечения опухолей мозга. В данный момент ученые работают над усовершенствованием методики.