Ученые выяснили, что помогает вернуть вес человека в норму

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Исследователи из Соединенных Штатов Америки выявили неизвестное ранее свойство лептина — гормонального соединения, которое синтезируется жировыми клетками. Лептин, как выяснилось, помогает организму справляться с лишним весом и приводить индекс массы тела к нормальным показателям.

Ученые из Колумбийского университета Нью-Йорка провели комплексный эксперимент на лабораторных грызунах, в рамках которого изучили неизведанные свойства лептина. Участвовавшие в эксперименте мыши, как с удивлением отметили исследователи, действительно сбросили вес благодаря гормону.

"Есть версия, согласно которой все необходимые для регуляции веса инструменты уже заложены в клетках организма. А нам лишь остается понять, как использовать этот потенциал наиболее эффективным образом", — говорят авторы исследования.

В общем, если у ученых все получится, то препараты от ожирения, которые появятся в будущем, будут представлять собой активаторы естественных биологических механизмов, позволяющих человеческому организму избавляться от лишней жировой ткани.

Но судя по тому факту, что ученые пока что только экспериментируют с грызунами, до изобретения чудо-таблеток от лишнего веса, основанных на лептине или чем-то подобном, еще далеко.