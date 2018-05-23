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Ученые предсказали тотальное ожирение человечества

Среда, 23 Мая 2018 13:57
Ученые предсказали тотальное ожирение человечества Фото из открытых источников

Если динамика, с которой распространяется "эпидемия ожирения" будет сохраняться, то человечество столкнется с "тотальным ожирением" уже к середине нынешнего столетия — говорят представители международного исследовательского проекта, созданного для изучения безрадостных перспектив глобальной проблемы лишнего веса.

 

"Ситуация очень тревожная — в 2045 году, согласно нашим прогнозам, выраженное ожирение будет у каждого четвертого жителя планеты. При таком раскладе, у каждого восьмого человека будет сахарный диабет второго типа", — говорится в докладе, который был представлен в рамках состоявшегося в Вене (Австрия) Европейского конгресса по ожирению.

 

Для того, чтобы оценить скорость распространения проблем с лишним весом, ученые тщательно проанализировали статистические данные, полученные благодаря Всемирной организации здравоохранения. Статистика ВОЗ, как отмечается, была накоплена с 2000 по 2014 год.

 

Общемировая ситуация с ожирением выглядит угрожающе уже сейчас — по данным, актуальным на конец 2017-го года, доля живущих с ожирением людей составляет четырнадцать процентов. Так что двадцать пять процентов, которые ученые прогнозируют к 2045 году — это еще довольно оптимистичный вариант.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости ожирение
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