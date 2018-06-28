Ученые выявили допустимую дозу алкоголя для человека

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Людям, которые не хотят или не могут отказаться от употребления спиртного совсем, следует хотя бы уменьшить дозы алкоголя до так называемого "допустимого" уровня — пишут ученые в статье, опубликованной на портале Eurekalert.

Представители Ассоциации кардиологов Соединенных Штатов Америки изучили данные, собранные среди почти пяти тысяч американцев от восемнадцати до сорока пяти лет. Особенное внимание ученые обращали на связанные с употреблением алкоголя факторы.

По итогам анализа выяснилось, что люди, которые нередко выпивают больше, чем следовало бы, часто страдают от повышенного артериального давления, высокого уровня холестерина в крови, а также прочих довольно опасных для здоровья явлений.

"Мы сопоставили большие объемы данных и вывели относительно безопасную дозу алкоголя. Для мужчин это от одной до двух порций спиртного, а для женщин — одна. Речь идет о дневной дозе", — рассказывают ученые.

Что еще за порции такие? Под порцией специалисты подразумевают, например, триста пятьдесят граммов пива или сто граммов вина. Если вы предпочитаете крепкие спиртные напитки, то одна порция эквивалента сорока граммам.