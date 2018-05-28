Энтони Хопкинс рассказал о преимуществах своего алкоголизма

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Популярный британский и американский актер кино и театра Энтони Хопкинс рассказал о преимуществах, которые он получает благодаря своему пристрастию к алкоголю. Интервью со знаменитостью опубликовало издание The Guardian.

"Я счастлив от того факта, что я алкоголик. Это, знаете ли, целый дар, преследующий меня по жизни. В алкоголизме таится мой источник энергии, или даже источник ярости! Конечно, эту штуку нужно уметь использовать, ведь она запросто может просто разорвать тебя на куски", — говорит актер.

Хопкинс подчеркивает, что самое главное — направлять энергию от алкоголя в творчество. Потому что иначе негативные последствия от употребления спиртного все-таки перевешивают.

"Когда в 1975 году я пытался отказаться от алкоголя, то ничего хорошего из этого не получилось. Моя мать тогда сказала мне, чтобы я не пытался стать тем, кем я не являюсь, поэтому я снова начал пить", — признается Хопкинс.

Восьмидесятилетний Энтони Хопкинс является обладателем статуэтки "Оскар", которой его наградили за роль в картине "Молчание ягнят". Кроме того, он известен благодаря фильмам "Знакомьтесь, Джо Блэк", "Магия", "Человек-слон", "Самый быстрый Indian" и "Дракула Брэма Стокера".