Ученые: Курильщики рискуют потерять слух

Фото из открытых источников

Пристрастившиеся к табаку люди теряют слух в 1.6 раза чаще, чем некурящие граждане — выяснилось в результате исследования, информация о котором была опубликована в издании Nicotine and Tobacco Research.

Курение, как показала научная работа японских ученых, приводит не только к раку легких и другим типичным для курильщиков заболеваниям, но и к глухоте.

"Да, это факт. Мы подвергли анализу большой массив статистических данных и можем говорить с полной уверенностью, что связь курения с потерей слуха — это не миф. Ни о какой статистической погрешности речь тоже не идет — разница в 1.6 раза слишком большая, чтобы быть ошибкой", — говорит Ху Хуаньхуань из расположенного в Токио Национального центра глобального здоровья и медицины.

Ученые обнаружили корреляцию между курением и развитием глухоты, изучив данные пятидесяти тысяч японцев. Другие факторы были полностью исключены — то есть ни экономическое положение, ни какие-то профессиональные особенности в исследовании не учитывались.

"Интересно, что когда люди бросают курить, то уже примерно через пять лет их шансы потерять слух приближаются к обыкновенным. То есть, это негативное последствие курения является, к счастью, обратимым", — добавляют исследователи.