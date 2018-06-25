Ученые объяснили взаимосвязь симптомов депрессии с соцсетями

Симптомы депрессивных расстройств практически никак не связаны с социальными сетями — заявляют исследователи из Великобритании, которые пытались подтвердить миф о соцсетях, как о факторе депрессии.
"Если социальные сети и влияют на возникновение депрессии, то это влияние примерно такое же, как то, которое провоцируется поеданием картофеля. То есть, речь идет о довольно незначительном воздействии, которым можно просто пренебречь", — говорят сотрудники оксфордского Института Интернета.
В обществе существует миф, согласно которому соцсети, как источник изображений об "идеальной жизни" других людей, вгоняют своих пользователей в черные уныние и печаль. Но это, как выяснили ученые, всего лишь миф, которым можно объяснить не более, чем 0.36 процентов депрессивных симптомов.
Гораздо более опасными с точки зрения риска депрессии являются такие факторы, как дефицит сна или нерегулярное питание — отмечают авторы исследования.
И тем не менее, в социальных сетях действительно таятся некоторые опасности для психического здоровья — соответствующим рискам особенно подвержены люди, которые используют соцсети исключительно для потребления контента, а не для взаимодействия с другими людьми.
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