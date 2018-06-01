Ученые рассказали, как аборт влияет на женскую депрессию

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Аборт не создает повышенный риск возникновения депрессии — утверждают ученые из Дании, которые как следует сосредоточились на этом вопросе. Соответственно, все пропагандистские заявления, согласно которым аборт может серьезно пошатнуть психическое здоровье женщины, являются всего лишь трюками, которые используются противниками искусственного прерывания беременности.

Исследователи из Дании проанализировали статистические данные 400 000 женщин, которые родились в стране в период 1980-1994 годов. И оказалось, что женщины, в медицинской истории которых есть аборт, действительно несколько чаще принимают антидепрессанты, но с прерыванием беременности это вообще никак не связано.

"Женщины, которые делали аборт и сидят на антидепрессантах, как правило принимают такие препараты по другим причинам. Об этом говорит, например, несовпадение по времени, в большей части случаев наблюдаемое между абортом и началом приема медикаментов от депрессии", — цитирует ученых издание JAMA Psychiatry.

Откуда же тогда взялось мнение, согласно которому после аборта часто развивается депрессия? Его посеяли противники абортов, которые пытаются таким образом препятствовать так называемому "абортному туризму", то есть практике, при которой женщины из стран с запрещенным абортом совершенно легально выезжают в соседние страны (где аборты не запрещены) и осуществляют задуманное прерывание беременности там.