Пятница 01 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» Ученые рассказали, как аборт влияет на женскую депрессию

Ученые рассказали, как аборт влияет на женскую депрессию

Пятница, 01 Июня 2018 12:26
Ученые рассказали, как аборт влияет на женскую депрессию Фото из открытых источников

Аборт не создает повышенный риск возникновения депрессии — утверждают ученые из Дании, которые как следует сосредоточились на этом вопросе. Соответственно, все пропагандистские заявления, согласно которым аборт может серьезно пошатнуть психическое здоровье женщины, являются всего лишь трюками, которые используются противниками искусственного прерывания беременности.

 

Исследователи из Дании проанализировали статистические данные 400 000 женщин, которые родились в стране в период 1980-1994 годов. И оказалось, что женщины, в медицинской истории которых есть аборт, действительно несколько чаще принимают антидепрессанты, но с прерыванием беременности это вообще никак не связано.

 

"Женщины, которые делали аборт и сидят на антидепрессантах, как правило принимают такие препараты по другим причинам. Об этом говорит, например, несовпадение по времени, в большей части случаев наблюдаемое между абортом и началом приема медикаментов от депрессии", — цитирует ученых издание JAMA Psychiatry.

 

Откуда же тогда взялось мнение, согласно которому после аборта часто развивается депрессия? Его посеяли противники абортов, которые пытаются таким образом препятствовать так называемому "абортному туризму", то есть практике, при которой женщины из стран с запрещенным абортом совершенно легально выезжают в соседние страны (где аборты не запрещены) и осуществляют задуманное прерывание беременности там.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Аборт
Главное за сутки
Как минимум 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными Как минимум 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными МВД России впервые официально пояснило для “Ъ” причины масштабной проблемы с документами российских граждан: их паспорта могут ошибочно считаться недействительными в базе данных ЕИАС «Российский паспорт». Речь идет как минимум…
США объявили торговую войну Европе США объявили торговую войну Европе Президент США Дональд Трамп 1 июня введет тарифы на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Такое заявление сделал министр торговли США Уилбур Росс, сообщает Reuters. Тарифы…
Арестован подозреваемый в организации покушения на Бабченко‍ Арестован подозреваемый в организации покушения на Бабченко‍ В Киеве суд на два месяца арестовал подозреваемого в подготовке покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Суд постановил, что обвиняемый — директор украинской оружейной фирмы "Шмайсер" Борис Герман — не…

Читайте также
Ученые назвали топ-5 необычных продуктов для потенции Ученые назвали топ-5 необычных продуктов для потенции Проблемы с эрекцией, с которыми сталкиваются некоторые мужчины, могут быть преодолены путем употребления продуктов питания, которые способствуют хорошей потенции — пишет информационный ресурс ToDay News Ufa в материале, посвященном улучшающей…
Ученые назвали еще одну причину чистить зубы Ученые назвали еще одну причину чистить зубы Пользу от ежедневной чистки зубов довольно трудно переоценить — говорят ученые, выявившие очередное доказательство чрезвычайной важности гигиены ротовой полости. Специфические вещества, которые входят в состав зубной пасты, не только предотвращают…
Похудеть и разбогатеть: Ученые назвали самую «выгодную» диету Похудеть и разбогатеть: Ученые назвали самую «выгодную» диету Если строго выполнять предписания диетолога и употреблять в пищу полезные продукты вместо фастфуда, то можно не только привести в норму свое физическое состояние, но и сэкономить весьма существенные деньги. Такие…
Юлия Паладич о тета-хилинге как методе исцеления и влияния на негативные ситуации Юлия Паладич о тета-хилинге как методе исцеления и влияния на негативные ситуации Психолог и сертифицированный тета-инструктор Юлия Паладич подробно рассказала о методе тета-хилинг и его воздействии на человека. Начнем с главного: Есть ли научная основа у тета-хилинга? Если да, то, как это…
Фото
Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца! Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца!

В верхнем Валь д'Эга, всего в 6 км от Нова Леванте, есть изумрудно-зеленое горное озеро Карецца. Из-...

Видео

 

Видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой

Опрос

Отразилось ли повышение цен на бензин на вашем семейном бюджете?

 

Анекдот дня

Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.