Ученые назвали заболевание, которое вдвое повышает риск рака‍

Фото из открытых источников

Диабет второго типа может быть одним из ранних проявлений рака поджелудочной железы — пишут со страниц специализированных медицинских изданий ученые из Соединенных Штатов Америки, по словам которых, на столь неутешительные выводы указывают результаты сразу нескольких исследований.

Затрагивающие поджелудочную железу злокачественные опухоли являются невероятно коварными — специалисты говорят, что такой диагноз подразумевает пятилетнюю выживаемость на уровне всего лишь восьми процентов.

"Одна из причин этого печального явления — диагностика, которая в контексте рака поджелудочной железы являются довольно сложной задачей даже несмотря на высокое развитие современных диагностических инструментов. Однако новые данные, связывающие этот тип онкологии с диабетом второго типа, могут в некоторой степени улучшить ситуацию", — заявляют американские медики.

О том, что между диабетом второго типа и раком поджелудочной железы часто есть определенная корреляция, свидетельствуют итоги исследовательского проекта, в рамках которого ученые изучали медицинские данные почти пятидесяти тысяч человек.

"За двадцать лет наблюдений рак поджелудочной был выявлен у четырех сотен пациентов. Сто тридцать из них оказались диабетиками, которые стояли на учете в течение трех лет", — отмечают эксперты.