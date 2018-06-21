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Учёные: Кофе заменит диабетикам инсулин

Четверг, 21 Июня 2018 10:22
Учёные: Кофе заменит диабетикам инсулин Фото из открытых источников

Созданные биотехнологами белковые соединения, представляющие собой синтетические транскрипционные регуляторы, активируемые при помощи кофеина, могут стать спасением для людей, страдающих от сахарного диабета второго типа. Статья, посвященная чудесам биоинжерении, появилась на страницах издания Nature Communications.

 

Кофеин, как заявляют сотрудники высшей технической школы Цюриха (Швейцария), может быть естественным индуктором для синтеза лекарств от диабета, осуществляемого непосредственно в организме пациента.

 

"Белки-активаторы включаются, когда вы пьете кофе, а затем активирует имплантированные клетки поджелудочной железы, которые синтезируют синтетический гормон. Как итог — в крови снижается уровень глюкозы", — рассказывают швейцарские ученые.

 

Инновационную технологию пока что не испытывали на добровольцах, однако протестировали на лабораторных грызунах с диабетом второго типа. Тесты на животных показали высочайшую эффективность.

 

В общем, теперь остается только дождаться начала тестирования на людях кофеин-индуцируемой технологии снижения уровня сахара в крови. У разработки, как уверены компетентные специалисты, очень хорошие перспективы.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости диабет
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