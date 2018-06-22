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Ученые назвали полезную для сердца дозу кофе‍

Пятница, 22 Июня 2018 12:14
Ученые назвали полезную для сердца дозу кофе‍ Фото из открытых источников

Кофе может быть полезным напитком для сердечно-сосудистой системы — заявляют исследователи из Германии, выяснившие, что регулярное поступление кофеина в организм сказывается благоприятным образом на функциональности митохондрий, а также защищает сердце и сосуды от разнообразных патологий.

 

Согласно материалу, опубликованному в издании MedicalXpress, защитный эффект, достигаемый благодаря кофе, начинает проявляться, если употреблять в сутки не менее четырех чашек напитка.

 

"Кофеин воздействует на эндотелиальные клетки, которые образуют пленку на внутренней поверхности кровеносных сосудов. Биологический механизм, на котором основан благоприятный эффект, объясняется активизацией белка p27, осуществляемой под воздействием кофеина", — рассказывают авторы исследования, сотрудники Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне.

 

Белок p27, как удалось выяснить ученым, является компонентом митохондрий, которые присутствуют в клетках сосудов и сердца. Это белковое соединение играет довольно важную роль в защитных клеточных механизмах, поэтому его активизация является весьма полезным эффектом кофеина. В общем, пейте кофе и ваши сердце и сосуды будут здоровы.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости кофе
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