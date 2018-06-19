Специалисты рассказали, кому опасно делать татуировки

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Людям с подавленным иммунитетом противопоказаны татуировки, так как процесс их нанесения может стать причиной тяжелейшего воспаления мышц, которое практически не поддается лечению. Такой вывод сделали авторы публикации, появившейся на страницах издания BMJ Case Reports.

Проблема, связанная с несовместимостью татуировок с подавленным иммунитетом, описана в медицинской литературе крайне недостаточно, поэтому команда ученых из Национальной службы здравоохранения Британии в Глазго (Шотландия), возглавляемая Уильямом Уилсоном, решила разобраться в этом феномене как следует.

"Мы заинтересовались проблемой после того, как нам стало известно о болезни молодой жительницы Шотландии, которая приобрела хроническое воспаление мышц, сделав себе тату на фоне приема подавляющих иммунитет лекарств. Делая татуировку, девушка не учла тот факт, что ранее ей провели операцию по пересадке легких, за что довольно дорого заплатила — ее преследовала невыносимая боль на протяжении нескольких месяцев. Просто потому, что подавленный иммунитет неправильно взаимодействовал с частицами краски", — рассказывает Уилсон.

Описанный Уилсоном случай является не единственным подобным — то есть, болезнь, о которой идет речь, угрожает всем любителям татуировок с подавленным иммунитетом. При этом, неясно, какие конкретно биологические механизмы лежат в основе явления.