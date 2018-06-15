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На теле звезды "Игры престолов" обнаружился большой спойлер к сериалу

Пятница, 15 Июня 2018 12:11
На теле звезды &quot;Игры престолов&quot; обнаружился большой спойлер к сериалу Фото из открытых источников

Фанаты "Игры престолов" обнаружили спойлер к любимому сериалу в довольно неожиданном месте. Намек на финал следующего сезона появился в виде татуировки на руке Софи Тернер. Это британская актриса, которая сыграла в сериале Сансу Старк.

 

О том, что Софи Тернер сделала весьма интересное тату, стало известно благодаря инстаграм-странице тату-мастера Лорен Винцер. Лорен отметила Софи на фото и выразила благодарность за то, что актриса доверила это именно ей.

 

Так что за тату набила себе Тернер? Это, как видим, лютоволк, который представляет собой символ Старков, а также надпись: "Стая выживает". Надпись, очевидно, является частью цитаты: "Когда выпадает снег и дуют белые ветра, одинокий волк умирает, но стая продолжает жить".

 

В общем, теперь фанаты Game of Thrones предполагают, что грядущий восьмой сезон шоу (финальный сезон, между прочим) закончится благополучно для Старков. Не все из них доживут до конца, но сам по себе дом выживет. В общем, интрига лишь усилилась.

 

Восьмой сезон "Игры престолов", напомним, появится на экранах в апреле следующего года. Так что поклонникам сериала придется запастись терпением.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Игра Престолов
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