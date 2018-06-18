В Британии подросток заразился исчезнувшей болезнью 18 века‍

Вирус коровьей оспы, который, как считалось, навсегда остался где-то в восемнадцатом веке, сразил проживающего в Великобритании пятнадцатилетнего подростка. Об уникальном случае заражения редчайшим вирусом пишет издание Metro.
Несовершеннолетний житель Уэльса, имя которого не сообщается, кормил телят на принадлежащей его родителям ферме, а затем обнаружил довольно пугающие на вид язвы по всему своему телу. Мать заразившегося коровьей оспой подростка говорит, что инфекция, предположительно, проникла через ранки на руках, образовавшиеся в результате покусывания телятами.
"Организму моего сына понадобились шесть недель, чтобы справиться с проявлениями этого жуткого вируса. Но теперь всё, вроде бы, позади", — рассказывает женщина.
Специалисты говорят, что последнее заражение этим вирусом фиксировалось на территории Уэльса примерно пятнадцать лет назад. Заражение в условиях современного мира происходит крайне редко просто потому, что процесс доения коров является преимущественно автоматизированным.
В свое время (в 1796 году) коровья оспа была использована для получения вакцины против натуральной оспы. Британский врач Эдвард Дженнер, создавший вакцину, спас тем самым значительное количество жизней.
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