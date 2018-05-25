На популярном у россиян курорте Индии зафиксировали смертельный вирус

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На территории индийского штата Керала, который является популярным среди жителей России курортом, свирепствует опасный вирус Нипах, смертность от которого достигает семидесяти пяти процентов. Вирус, по данным Всемирной организации здравоохранения, принадлежит к той категории инфекций, которые могут вызвать глобальную пандемию.

Вирус Нипах был обнаружен относительно недавно — вспышка инфекции впервые была зафиксирована в 1999, в Малайзии. Переносчики инфекционного агента — животные семейства крылановых, например, летучие лисицы, которые заражают домашних животных и человека. Вирус, что особенно тревожно, может передаваться между людьми.

Вакцин и лекарств против вирусной инфекции не существует — смертность, соответственно, очень высокая. Вирус уносит жизни троих человек из четверых зараженных.

"Течение болезни может быть бессимптомным, но в подавляющем большинстве случаев люди умирают от энцефалита. Слабость, боль в горле, высокая температура, признаки поражения ЦНС и кома — вот типичный сценарий, итогом которого часто является смерть. Если организму удается перебороть инфекцию, то о полном выздоровлении речь не идет — вирус может активироваться снова через некоторое время. Кроме того, есть сведения, согласно которым, у выздоровевших фиксируются изменения личности", — рассказывают индийские медики.