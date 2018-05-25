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На популярном у россиян курорте Индии зафиксировали смертельный вирус

Пятница, 25 Мая 2018 09:56
На популярном у россиян курорте Индии зафиксировали смертельный вирус Фото из открытых источников

На территории индийского штата Керала, который является популярным среди жителей России курортом, свирепствует опасный вирус Нипах, смертность от которого достигает семидесяти пяти процентов. Вирус, по данным Всемирной организации здравоохранения, принадлежит к той категории инфекций, которые могут вызвать глобальную пандемию.

 

Вирус Нипах был обнаружен относительно недавно — вспышка инфекции впервые была зафиксирована в 1999, в Малайзии. Переносчики инфекционного агента — животные семейства крылановых, например, летучие лисицы, которые заражают домашних животных и человека. Вирус, что особенно тревожно, может передаваться между людьми.

 

Вакцин и лекарств против вирусной инфекции не существует — смертность, соответственно, очень высокая. Вирус уносит жизни троих человек из четверых зараженных.

 

"Течение болезни может быть бессимптомным, но в подавляющем большинстве случаев люди умирают от энцефалита. Слабость, боль в горле, высокая температура, признаки поражения ЦНС и кома — вот типичный сценарий, итогом которого часто является смерть. Если организму удается перебороть инфекцию, то о полном выздоровлении речь не идет — вирус может активироваться снова через некоторое время. Кроме того, есть сведения, согласно которым, у выздоровевших фиксируются изменения личности", — рассказывают индийские медики.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости вирус
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