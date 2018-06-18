Ученые обнаружили способ предотвратить рак груди‍

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Высокая концентрация витамина D в крови способствует существенному снижению риска развития рака груди. Такие выводы сделали ученые из Соединенных Штатов Америки по итогам специализированного исследования.

Проанализировав данные, полученные при помощи двух проведенных ранее научных работ, сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что существует прямая зависимость между уровнем в крови витамина группы D кальцифедиола и вероятностью развития рака груди.

"Исследования с участием тысяч добровольцев показывают, что у женщин, в крови у которых более шестидесяти нанограммов на миллилитр кальцифедиола, рак груди развивается в пять раз реже, чем у женщин, в крови у которых невысокая концентрация кальцифедиола. Это, если говорить в точных цифрах, менее двадцати нанограммов на один миллилитр", — рассказывают авторы исследования.

Результаты, к которым пришли ученые, коррелируют с эпидемиологической статистикой, согласно которой женщины старших возрастных групп, недополучающие витамин D, чаще становятся жертвами рака груди.

"Женщинам старше пятидесяти пяти лет необходимо ежедневно употреблять пищевые добавки с четырьмя - шестью тысячами единиц кальцифедиола. Если находится под солнечным светом по десять - пятнадцати минут в день, то дозу принимаемых добавок можно несколько снизить", — добавляют ученые.