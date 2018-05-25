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Ученые нашли средство против бессмертных раковых клеток‍

Пятница, 25 Мая 2018 09:28
Ученые нашли средство против бессмертных раковых клеток‍ Фото из открытых источников

Злокачественные клетки, провоцирующие рак молочной железы, обладают способностью бесконечно делиться, которая серьезно осложняет борьбу с ними. Ученые из Испании, исследующие способы терапии рака груди, открыли перспективный способ уничтожения раковых клеток, основанный на блокировании белкового соединения p38.

 

Подготовленный сотрудниками расположенного в Барселоне Института биомедицинских исследований материал, посвященный новому способу лечения рака груди, был опубликован в тематическом издании Cancer Cell.

 

Злокачественные опухоли молочной железы являются одним из самых опасных и распространенных типов онкологических заболеваний — по оценкам специалистов, каждый год рак груди уносит не менее полумиллиона жизней. Есть три вида болезни — ER-положительная, HER2- положительная и трижды негативная опухоль.

 

Особенную опасность представляет собой трижды негативный рак — он, по словам медиков, трудно поддается лечению. Метод испанских ученых, однако, может исправить ситуацию. "Мы блокировали активность белка p38 при помощи специализированных ингибиторов, а также задействовав традиционные препараты для химиотерапии. Как итог — клетки бессмертного рака стали делиться гораздо менее активно, полуив серьезные повреждения ДНК", — рассказыват ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости раковые клетки
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