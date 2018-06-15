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Ученые объяснили, как солнце влияет на здоровье

Пятница, 15 Июня 2018 09:29
Ученые объяснили, как солнце влияет на здоровье Фото из открытых источников

Лето — период, когда люди проводят значительное количество времени на солнце, подвергаясь ультрафиолетовому излучению. Это, с одной стороны, полезно, так как организм получает необходимый ему витамин D, но с другой стороны — вредно, потому что разрушительное действие солнечного света может провоцировать целый ряд опасных заболеваний.

 

Все знают, что солнечный свет содержит в себе ультрафиолетовую часть, но мало кто знает о том, что ультрафиолетовые лучи разделяются на три группы по длине волны. Например, длинноволновый ультрафиолет A практически не поглощается озоновым слоем атмосферы нашей планеты.

 

Длинноволновый ультрафиолет, при этом, отвечает за быстрый загар. Такое излучение проникает глубоко в кожный покров, заставляя его терять эластичность. Специалисты считают, что ультрафиолетовое излучение с длинной волной может быть одной из причин рака кожи, но биологический механизм, лежащий в основе этой корреляции, пока не изучен в полной мере.

 

А вот ультрафиолет с волной средней длины способен обеспечивать менее быстрый, но и более стойкий вид загара. При этом, он может использоваться в качестве терапевтического средства от разнообразных дерматологических патологий. Ультрафиолет с короткими волнами, в свою очередь, почти полностью поглощается озоновым слоем.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Солнце
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