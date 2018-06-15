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Ученые назвали неожиданное средство против рака крови‍

Пятница, 15 Июня 2018 09:15
Ученые назвали неожиданное средство против рака крови‍ Фото из открытых источников

Препараты для понижения уровня липопротеинов в крови, известные как статины, усиливают результативность химиотерапии, направленной на борьбу с онкологическими заболеваниями крови. Такое открытие сделали исследователи из Соединенных Штатов Америки, опубликовавшие итоги своей работы на страницах медицинского издания Science Translational Medicine.

 

Статины — это группа медикаментозных средств, которые принято назначать пациентам с повышенным уровнем жиров в крови. То есть, речь идет о препаратах для профилактики и лечения атеросклероза.

 

"О том, что статины могут использоваться для осуществления контролируемой гибели клеток при лечении некоторых типов рака, стало известно уже некоторое время назад. Но исследований о применении статинов при терапии рака крови никто до сих пор не проводил. Мы доказали, что, например, симвастатин, заметно усиливает действие венетоклакса, применяемого для борьбы с хроническим лимфолейкозом", — рассказывают ученые.

 

Комбинированная терапия, по словам специалистов, уже прошла тестирование на животных — подопытные мыши с раком крови демонстрировали в итоге увеличенную продолжительность жизни.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости рак
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