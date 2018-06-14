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Ученые нашли способ убивать раковые клетки изнутри

Четверг, 14 Июня 2018 09:15
Ученые нашли способ убивать раковые клетки изнутри Фото из открытых источников

"Троянский конь" в виде повреждающих теломеры синтетических нуклеотидов, которого ученые из США научились доставлять непосредственно в раковые клетки, может стать эффективным способом лечения злокачественных заболеваний — пишет издание Cell Reports.

 

"Синтетические нуклеотиды встраиваются в теломерные участки хромосом и повреждают их, делая дальнейшее существование раковой клетки невозможным. То есть, речь идет об уничтожении злокачественных клеток изнутри", — рассказывают авторы перспективной технологии, сотрудники Университета Кейс Вестерн резерв.

 

Связанные с теломерами биологические механизмы очень часто становятся причиной онкологических заболеваний — рак, в частности, провоцируется аномально высокой активностью теломеразы (фермент, кодирующий повторяющиеся генетические последовательности на концевых участках хромосом).

 

"Если просто взять и заблокировать активность теломеразы, то опухоль найдет альтернативные пути для развития, поэтому такой способ не работает. Мы предлагаем действовать иным путем — теломеры раковых клеток можно сделать нестабильными при помощи нуклеотида 5-FdUTP, который, будучи фторированным пиримидином, является весьма токсичным", — добавляют американские ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости раковые клетки
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