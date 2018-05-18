Ученые нашли способ победить «бессмертные» раковые клетки

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Швейцарские ученые обнаружили ферменты, защищающие хромосомы от укорочения теломер и агрессивных активных форм кислорода. Блокирование активности этих ферментов, как сообщает MedicalXpress, является перспективным способом борьбы со злокачественными клетками с аномальной активностью теломеразы.

"Перед тем, как нормальная клетка делится, ее генетическая информация сворачивается в хромосомы, то есть, выполняется процесс, по итогам которого ДНК защищается от возможного повреждения. Концы хромосом, теломеры, при этом укорачиваются, чтобы потом быть восстановленными теломеразой. Но слишком высокая активность теломеразы может спровоцировать рак, при котором клетки начинают делиться бесконтрольно", — рассказывают авторы исследования, сотрудники Федеральной политехнической школы Лозанны.

Функцию аномально активной теломеразы можно подавить, если блокировать ферменты MTH1 и PRDX1 — в этом заключается главный вывод, сделанный учеными по итогам научной работы.

"Это может быть путем к открытию новых эффективных методик лечения рака. Осталось только протестировать методику как следует", — заключают исследователи.