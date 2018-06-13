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Ученые узнали, какая еда вызывает расстройство нервной системы

Среда, 13 Июня 2018 11:30
Ученые узнали, какая еда вызывает расстройство нервной системы Фото из открытых источников

Невкусная еда может быть причиной плохого настроения, апатии и даже депрессии — выяснили израильские ученые. Кулинария, таким образом, является гораздо более значимым ремеслом, чем считается среди обывателей.

 

Еда, употребление которой не провоцирует приятные вкусовые ощущения, может вызвать масштабное расстройство нервной системы — говорят исследователи. Речь идет о довольно серьезном расстройстве, которое может привести к множественным проблемам со здоровьем.

 

Особенно опасно есть невкусную еду, если вы и так страдаете от хронических депрессивных расстройств. В таком случае вы можете стать жертвой каких-то совсем уж опасных патологий.

 

"Женщины, которые сидят на так называемых моно-диетах, тоже находятся в зоне риска — но тут уже все несколько проще. То есть, кроме отсутствия приятных вкусовых ощущений, моно-диеты характеризуются и отсутствием достаточного количества разнообразных питательных веществ и микроэлементов", — отмечают эксперты, добавляя, что качественное и разнообразное питание снижает вероятность депрессии на целых сорок процентов, так что речь идет о довольно немаловажном факторе.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости еда
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