Ученые узнали, какая еда вызывает расстройство нервной системы

Невкусная еда может быть причиной плохого настроения, апатии и даже депрессии — выяснили израильские ученые. Кулинария, таким образом, является гораздо более значимым ремеслом, чем считается среди обывателей.
Еда, употребление которой не провоцирует приятные вкусовые ощущения, может вызвать масштабное расстройство нервной системы — говорят исследователи. Речь идет о довольно серьезном расстройстве, которое может привести к множественным проблемам со здоровьем.
Особенно опасно есть невкусную еду, если вы и так страдаете от хронических депрессивных расстройств. В таком случае вы можете стать жертвой каких-то совсем уж опасных патологий.
"Женщины, которые сидят на так называемых моно-диетах, тоже находятся в зоне риска — но тут уже все несколько проще. То есть, кроме отсутствия приятных вкусовых ощущений, моно-диеты характеризуются и отсутствием достаточного количества разнообразных питательных веществ и микроэлементов", — отмечают эксперты, добавляя, что качественное и разнообразное питание снижает вероятность депрессии на целых сорок процентов, так что речь идет о довольно немаловажном факторе.
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