Сердечная чакра - Анахата

Фото из открытых источников

Расположение чакры: параллельно сердцу, в центре тела. Цвета: зеленый и розовый. Дополнительный цвет: темно-красный, кармин.

Символ: круг, окаймленный 12 лепестками лотоса, внутри которого находится шестиконечная звезда с написанным на ней звуком «ям». Стебель чакры отходит от шестиконечной звезды. Другим символическим элементом, соответствующим этой чакре, является зеленовато-серый дым.

Ключевые слова: чувство, сострадание, мягкость, любовь, уравновешенность. Основные принципы: преданность. Внутренний аспект: любовь. Энергия: гармония. Возрастной период развития: с 13 до 15 лет.

Стихия: воздух. Чувство: осязание. Звук: «ям». Тело: чувственное тело.

Нервное сплетение: тактильные нервы, например, нервы на кончиках пальцев, которые передают ощущение прикосновения (некоторые утверждают, что сердечная чакра не связана ни с какими нервными сплетениями.) Гормональные железы, связанные с чакрой: вилочковая железа.

Органы тела, связанные с чакрой: сердце, система кровообращения, легкие, иммунная система, вилочковая железа, верхняя часть спины, кожа, кисти рук. Проблемы и заболевания, возникающие из-за дисбаланса в чакре: респираторные заболевания, боли в сердце, сердечные приступы, повышенное давление, напряженность, гнев, недовольство жизнью, бессонница, усталость.

Ароматические масла: сандаловое, розовое, кедровое.

Кристаллы и камни: авантюрин, хризоколла, розовый кварц, изумруд, гагат, хризопраз, диоптаз, малахит, родонит.

В переводе с санскрита название чакры «Анахата» переводится как «вечно звучащий барабан». Эта чакра расположена в центре груди, параллельно сердцу, она соединяет три нижние чакры с тремя верхними. В результате, она представляет собой «сердце» всей системы чакр. Она соединяет физический и эмоциональный центры с центрами высокой умственной и духовной деятельности.

Расположенная в центре символа чакры шестиконечная звезда, олицетворяет связь между верхним и нижним, а точка, где пересекаются эти два треугольника, — это и есть сердечная чакра.

Значение Анахаты Чакры.

Сердечная чакра является центром любви, сострадания, заботы о других, служения, верности и, соответственно, способности исцелять. Благодаря ее деятельности мы можем подстраиваться под другого человека, «ощущать» его, соприкасаться с ним и позволять ему соприкоснуться с нами — на эмоциональном, духовном и физическом уровнях.

Анахата отвечает и за стимуляцию способности впитывать небесную любовь. Через нее же из горловой чакры проходит сила веры. Если Анахата закрыта, человек перестает верить в чудесное, он закрывается от чувств и эмоций.

Открытая и гармонично развитая Анахата дает чистую Божественную любовь ко всему живому. Такая любовь не боится быть отвергнутой. Дисбаланс в чакре приводит к постоянному страху потерять любимого человека, получить отказ. В этом случае человек тоже испытывает любовь, но земную, эгоистичную. Божественная же любовь не навязывается и не отвергается. Она просто существует и живет по своим законам.

Подобно тому, как чакра солнечного сплетения отвечает: за самооценку, сердечная чакра также отвечает за любовь человека к себе. Без настоящей любви к себе и принятия себя невозможно как следует любить других. Слова «люби ближнего своего, как самого себя», говорят нам, что мы все должны любить себя, чтобы быть в состоянии любить ближних. Когда мы не испытываем к себе уважения и любви, из-за недостаточного осознания мы обнаруживаем наши собственные недостатки в каждом втором человеке.

Люди, с которыми мы сталкиваемся в жизни, часто ведут себя как зеркала нашей собственной личности, и когда мы не принимаем собственные черты характера, именно эти качества (прямо или косвенным образом) будут вызывать у нас гнев и беспокоить в другом человеке.

Поэтому, ища путь к возможности подключаться к силе вселенной, наши сердца должны научиться любить и принимать и себя, и других.

Основные эмоции сексуальной чакры, которые активизируются в чакре солнечного сплетения, становятся осознанными в сердечной чакре. В чакре солнечного сплетения обработка наших эмоций и осознание их приводит к самопознанию и увеличению внутренней силы, в то время как мудрость, которая соединяется с этими аспектами в сердечной чакре, открывает их для ощущения всего остального человечества, делает их менее сосредоточенными на «я».

Когда мы раскрываем сердца, то позволяем себе быть чувствительными, обнажать нашу внутреннюю сторону и нашу мягкость. Мягкость выражается во всем нашем существе. Твердое знание о себе и признанная внутренняя сила необходимы для того, чтобы мы могли позволить себе быть мягкими и подвергаться воздействию эмоций.

Когда сердечная чакра открыта и уравновешена, мы ощущаем внутреннюю веру. Мы понимаем, что могущество Господа означает любовь ко всякой форме жизни, мы приходим к более высокому уровню функционирования чакры, что позволяет нам любить не только тех, кто нам близок, но и все сущее во вселенной.

Гармоничная Анахата Чакра.

Сердечная чакра в уравновешенном состоянии также отвечает еще за один аспект: способность сохранять «я» невредимым, не отождествлять его с другими до такой степени, чтобы «я» растворилось в них. Она также не допускает проникновения чужих страданий в «я».

Эти аспекты важны для каждого — особенно для целителей. Даже тогда, когда мы всем своим существом готовы помочь человеку, отдавать себя без всякого стремления получить награду, без каких-либо корыстных интересов, такое ограничение необходимо для того, чтобы сохранить целостность и здоровье «я».

Когда сердечная чакра открыта и уравновешена, мы ощущаем внутреннюю веру. Мы понимаем, что могущество Господа означает любовь ко всякой форме жизни, мы приходим к более высокому уровню функционирования чакры, что позволяет нам любить не только тех, кто нам близок, но и все сущее во вселенной.

Анахата также определяет, будет ли человек любить самого себя. Психологи не зря говорят, что если человек не в состоянии с любовью относится к себе, он никогда никого не сможет полюбить. Вспомните, как говорится в Библии: «возлюби ближнего своего, как самого себя». Это означает, что в первую очередь каждый человек должен полюбить себя. Это даст ему возможность ощутить истинную любовь к близким. Если же человек не любит и не уважает себя, он на подсознательном уровне начинает выискивать у всех недостатки. Искренняя любовь такому человеку неведома. Он может лишь только предъявлять на другого человека права собственника, считая эти эгоистические чувства любовью.

Раскрытие сердца приводит к развитию чувствительности, мягкости, нежности. Если у человека есть мягкость, то она выражается во всем: в словах, движениях, поступках. Парадокс заключается в том, что для развития мягкости необходима твердость. То есть, внутренний стержень и самосознание. Только в этом случае человек позволяет себе быть мягким и чувствительным.

Если чакра открыта и хорошо пропускает энергию, наш разум получает возможность видеть и ощущать свои эмоции, а также чувства других людей. Мы настраиваемся на получение любви и отдачу ее. Нам уже не требуется носить сотни масок для защиты своего внутреннего мира. Мы полностью открыты для Вселенной и Божественной энергии. Человека с уравновешенной Анахатой переполняет внутренняя сила. Именно она дает возможность проявлять чуткость и сострадание к окружающим. Защитная броня полностью исчезает в таком случае за ненадобностью.

Гармонизация чакры приводит к появлению внутренней веры. Человек начинает понимать, что сила Бога проявляется через любовь ко всему живому. Благодаря этому осознанию функционирование чакры переходит на более высокий уровень. Вследствие этого наша любовь распространяется не только на близких нам людей, но и на всю Вселенную.

Если человек слишком сильно самоидентифицирует себя, значит, Анахата разбалансирована. Ее обладателю свойственно глубоко погружаться в чужие проблемы, переживать их, словно свои. Это приводит к разрушению чакры, к появлению неуравновешенности. Потери в жизни такого человека будут на каждом шагу. Если у вас есть желание дарить тепло и любовь, помогать тем, кто в этом нуждается, внимательно следите за гармонизацией сердечной чакры. Она должна быть уравновешенной и развитой, чтобы чужие боли и страдания не разрушили ее.

Учитесь дистанцироваться от проблем. Это поможет правильно оценивать ситуацию и принимать объективные решения. Если вы сможете отстраненно смотреть как на свои, так и на чужие проблемы, в вашей жизни поселится искренняя любовь, сострадание. Вы всегда сможете прийти к другому человеку на помощь в трудную минуту, не нарушив гармонии своих чакр.

Каковы признаки здоровой Анахаты Чакры.

Весь смысл четвертой чакры в любви и сострадании. Если бы не Божественное сострадание, заполняющее собой все мироздание, этот мир так бы и остался абсолютной пустотой.

Как можно понять, в каком состоянии находится Анахата присутствующего рядом человека? Она гармонизирована, если вас тянет к человеку. Вам кажется, что от него как будто бы исходит внутренний свет. С таким человеком спокойно. Рядом с ним исчезают все проблемы, забываются неприятные ощущения от произошедшего. Обладатель здоровой чакры тонко чувствует связь с другими людьми. Он настроен на их понимание и сочувствие. При этом он не нарушает гармонии своего внутреннего мира, не позволяет эмоциям извне расшатать его. Уравновешенная Анахата дарит ощущение счастья и уверенности в себе. Человек легко делится всем этим с окружающими, наполняя и их безграничным счастьем и любовью ко всему живому.

В обществе такого человека люди чувствуют непринужденность. Они легко открывают и сердце, и душу. Если у вас раскрыта сердечная чакра, вам неоднократно будут выражать благодарность. «Вы меня просто спасли!» — эту фразу вы услышите ни один раз. Хотя на самом деле вы ничего такого сверхъестественного не будете делать. Но ваши беседы с людьми, выслушивание их проблем, сочувствие пробудит в них желание жить. Люди очень любят общаться с теми, у кого гармонизированная Анахата. Они на интуитивном уровне чувствуют, что этому человеку можно излить всю душу, не опасаясь подвоха. Да, может быть, он ничем конкретным не сможет помочь. Но даже простой разговор с ним приносит заметное облегчение. Можно просто молча посидеть рядом с человеком со здоровой Анахатой. И это уже исцелит вашу душу и сердце.

Вы наверняка помните о том, что все живые существа во Вселенной постоянно обмениваются энергией. Обладатель здоровой Анахаты также отдает частичку своей энергии тем, кто находится рядом. Под ее воздействием они раскрывают свои сердца, настраиваются на волну взаимопонимания, учатся дарить любовь и получать ее. Все это гармонизирует чакры и жизнь в целом. Согласитесь, всегда приятно видеть вокруг себя улыбающиеся лица любящих людей, которые готовы помочь в трудную минуту. Чем больше энергии любви чакра посылает во Вселенную, тем больше человек получает ее от других людей. Ведь все мы прекрасно помним, что подобное всегда притягивает подобное.

Если чакра находится в гармонии, у человека возникает желание помогать даже незнакомым людям. Он сочувствует и сопереживает всем, кто в этом нуждается. При этом у него нет перерасхода энергии. Он не подвержен воздействию энергетических вампиров, его поступками невозможно манипулировать. Он знает, что именно и в каком объеме может дать окружающим. Та помощь, которую он оказывает людям, не дает ему чувства превосходства. Она естественна для него и является одной из жизненных потребностей.

Зачастую обладатель здоровой чакры предлагает людям совсем не ту помощь, за которой они к нему обращаются. Поначалу это вызывает негатив. Но потом попавший в беду человек понимает, что именно так в его случае и надо было помочь. Дело в том, что если у человека развита сердечная чакра, он интуитивно чувствует, что именно требуется человеку на данном этапе.

Гармонизация сердечной чакры положительно влияет и на эмоции человека. Он полностью принимает все возникающие у него эмоции, не создавая конфликта в своем внутреннем «я». Он избавлен от неуверенности в себе. Человек не боится проявить свои слабые стороны на людях. Он может заплакать, подарить нежность. Отсутствие страха связано с тем, что он спокойно относится к проявлению эмоций у других людей. И его не шокирует, если незнакомый ему человек вдруг крепко обнимет его и поцелует. Здоровая аура помогает понимать чувства людей и принимать их такими, какие они есть. Она поощряет людей выплескивать эмоции наружу, а не удерживать их в себе. Все это создает благоприятные условия для развития семейных отношений, налаживания социальных связей.

Раскрытая чакра очень сильно влияет на окружение человека. Если ее энергия свободно выходит за пределы физического тела и взаимодействует с биополями других людей, то даже самые грубые люди смягчаются. Они начинают понимать, что глубоко-глубоко в их душе живет любовь, которая рвется наружу. Чем больше они общаются с мягким человеком, который не осуждает их поступки, тем больше успокаивается гнев и раздражение, просыпается мягкость и нежность. Это происходит потому, что их Анахата уравновешивается и гармонизируется.

Обладатель здоровой чакры понимает, где кроются причины возникновения горя и печали. Эти чувства появляются у нас тогда, когда мы отходим от своего внутреннего «я», перестаем слушать свое сердце и душу. Такой человек стремится подключиться к своей собственной душе, наполнить ее энергией. Если это ему удается, возникает желание жить и ценить каждый миг жизни. Мир уже не кажется ему страшным, холодным и опасным. Человек понимает, что на самом деле Вселенная приветлива к нему. Она прекрасна и гармонична. Человек перестает жить только для себя. Он больше не замыкается только на своих чувствах и мыслях. Наоборот, приходит ощущение единства со всеми людьми, живущими на земле, с растениями, животными, с силами, наполняющими нашу планету и небеса. Ему легко даются понимание законов Вселенной, усвоение нового опыта. И те ситуации, которые других людей выбивают из колеи, он принимает с пониманием и благодарностью.

Когда Анахата Чакра негармонична.

Неуравновешенность чакры очень сильно влияет на выстраивание отношений. Как только у человека блокируется канал, по которому он может принимать любовь, у него возникает твердая убежденность, что он недостоин любви. Его энергетические уровни перестают притягивать любовь к нему. Понятно, что такому человеку крайне трудно построить крепкую семью. Он будет опасаться любого проявления чувств со стороны своей половинки, замыкаться, становиться грубым и холодным.

Сбой в работе чакры отражается, в первую очередь, на способность человека дарить любовь и получать. Бывает так, что человек вроде бы любит (так кажется со стороны), заботится, поддерживает близких. Но на самом деле он не испытывает истинных чувств, потому что его сердечная чакра не может подключиться к источнику Божественной любви.

Такая ситуация зачастую приводит к духовному истощению. С одной стороны, человек постоянно дарит любовь, а с другой – не может ее получить. Поэтому рано или поздно организм начинает страдать от нехватки любви. В этом случае человеку становится неловко любить и заботиться. Он стремится высмеять искренние чувства, говорит о том, что не нуждается в поддержке и любви. В его представлении принятие любви от людей – это признак слабости.

Из-за чего происходит сбой в работе чакры? Чаще всего он берет истоки в юности. В этот период многие родители уже стесняются проявлять любовь к своим детям. Они считают, что их дети уже взрослые, поэтому их нельзя обнимать, целовать. И совершенно напрасно. Такие проявления чувств нужны каждому человеку на протяжении всей жизни. Так вот, подросток, видя, что родители перестали его любить (он в этом просто уверен), начинает подавлять себе чувства и эмоции. Таким образом он перекрывает сердечную чакру. Через много лет этот сбой даст о себе знать. Когда уже взрослый человек создаст свою семью, он поймет, что ему очень трудно проявлять любовь к членам своей семьи и принимать от них нежность и заботу.

У дисбаланса чакры может быть и другое проявление. Человек стремится каждого окутать теплом и любовью. Он буквально навязывает свои чувства, вызывая у людей отторжение и злость. Но при этом чакра совсем не пропускает энергию любви внутрь. Таким образом, человек эмоционально истощается. Он все время отдает, ничего не получая взамен. Это приводит к неуравновешенности и озлобленности на весь мир.

Вы наверняка помните, что обладатель уравновешенной чакры отдает любовь не для того, чтобы что-то получить взамен. Для него важен сам факт того, что идет отдача. Этот процесс для него естественен и не вызывает негатива.

Если в чакре нет гармонии, человек интуитивно ощущает постоянную потребность получить хоть что-нибудь взамен своей любви. Если его любовь не находит отклика и не приносит ничего из ожидаемого, приходит разочарование. Человеку кажется, что его использовали. Это приводит к ожесточенности и нарастанию обиды. Обладатель неуравновешенной чакры не умеет любить просто так. Ему обязательно надо получить одобрение со стороны, завоевать привязанность человека. Его постоянно преследует страх быть отвергнутым тем, кому он дарит свою любовь. Человек панически боится одиночества, постоянно концентрируется на своих чувствах и в конце концов превращается в эгоиста. У него никак не получается найти место зарождения Вселенской любви, где соединяются любовь к себе и к другим людям.

Физическое тело и Анахата Чакра.

Анахата отвечает за состояние сердца, сосудов, легких, вилочковой железы, кожного покрова, рук и развитие иммунитета.

Ученые говорят о том, что человек не может чувствовать сердцем. У этого органа совершенно другие функции. На самом деле работа сердца тесно взаимосвязана с переживаниями и чувствами. К примеру, гнев и раздражительность приводят к скачкам давления. Если человек постоянно находится в гневе, у него возникает гипертензия.

Сильные переживания (горе от утраты, печаль, грусть) приводят к болям в области сердца, чувству опустошения. И наоборот, когда что-то удается изменить в благоприятную сторону, на сердце как будто легчает. Эзотерики говоря, что именно в сердце концентрируется любовь (к себе и окружающим) и доверие (к своему внутреннему «я» и к миру). Когда человек испытывает эмоциональные проблемы, связанные с отсутствием любви или доверия, у него начинаются сердечные заболевания. Это связано с тем, что эмоциональный слой оказывает влияние на сердечную чакру.

Допустим, есть ряд негативных качеств, которые могут привести к инфаркту миокарда. Это черствость, жестокость, неспособность заботиться о близких и получать любовь, неуемная жажда власти и денег. Все это перекрывает канал взаимосвязи с сердцем. Оно становится нечувствительным к эмоциям и переживаниям. Более того, именно сердце отвечает за поступление крови ко всем органам. Кровь ассоциируется с радостью. Это животворящая энергия. Но если она наполняется озлобленностью и жесткостью, система кровообращения дает сбой. Могут начаться проблемы с сосудами. А они в свою очередь, приводят к заболеваниям внутренних органов.

Сердечная чакра также оказывает влияние на работу легких. Что такое дыхание? Это способность человека наслаждаться жизнью, ощущать ее полноту, любить каждый прожитый день. Если человек не может полюбить себя по-настоящему, принять себя таким, каким он является на самом деле, дыхательная система начинает работать неправильно. В результате развиваются хронические заболевания легких и бронхов.

Ежесекундно каждый человек вдыхает воздух. Он является олицетворением способности подключаться к энергии Вселенной. С другой стороны, он отвечает за создание нашего личного пространства. Если у вас появились проблемы с органами дыхания, значит, эти две составляющих вошли в противоречие. А это говорит о дисбалансе сердечной чакры.

Зачастую неуравновешенная Анахата приводит к развитию астмы. Это тяжелое заболевание связано с постоянным подавлением любви. Также оно может развиться, если вокруг человека сконцентрировалось не подходящее ему окружение. В этом случае ему может казаться, что нахождение друзей рядом приводит к невыносимой духоте. Если астма развивается у маленького ребенка, это означает, что он переполнен родительской любовью. Его родители готовы целовать ребенка каждую минут, они не спускают его с рук. В результате малыш получает любви больше, чем отдает. В конце концов эта любовь начинает душить его. Бывают случаи развития астмы по причине расставания с родительским домом. Подросток испытывает нехватку родительской любви, к которой он привык. Это также приводит к астме.

Гормоны и Анахата Чакра.

Сердечная чакра тесно связана с эндокринной вилочковой железой. Она представляет собой два плоских полушария. Они находятся в грудной клетке (спереди). В ее состав входит лимфатическая ткань, которая отвечает за развитие иммунитета (только у детей). Особые Т-лимфоциты, охраняющие наш организм от нападения чужеродных тел, проходят обучение у вилочковой железы. У только что родившегося ребенка железа достигает приличных размеров. По мере взросления она уменьшается.

Зачем вилочковая железа нужна взрослому человеку? Наука до сих пор не может найти ответа на этот вопрос. До пятнадцатилетнего возраста железа производит гормон, который называется гуморальный фактор. Он помогает укрепить иммунитет. Но в дальнейшем генерация этого гормона прекращается, за иммунную систему взрослого человека начинают отвечать иные органы. Тем не менее, вилочковая железа остается в организме, хотя и не приносит ему никакой пользы.

Врачи полагают, что железа помогает ребенку превратиться во взрослого человека. Не секрет, что детский организм чаще подвержен болезням. Он плохо переносит вирусы и бактерии. Если бы нее вилочковая железа, отвечающая за развитие иммунитета, вполне возможно, что многие дети не дожили бы до подросткового возраста. Сердечная чакра оказывает сильное влияние на работу этой железы. Если она уравновешена, ребенок редко болеет и быстро выздоравливает. Дисбаланс железы приводит к постоянным ОРЗ и серьезным инфекционным заболеваниям.

Как открыть Анахату Чакру. Медитации, упражнения.

Открытие чакры возможно посредством практики медитации на дыхание. Осознанное дыхание приводит к успокоению, остановке или замедлению беспокойного ума и обретения внутреннего пространства тишины. Заряжать Анахату энергией лучше всего удается во время прогулок на свежем воздухе – парк или лес подойдут лучше всего. Цвет четвертой чакры – зеленый, находит свое отражении во взаимосвязи с природой и всем живым на земле. Очищение от негативных эмоций в этой чакре достигается путем созерцания за нерукотворными красотами этого мира и путем общения или ухаживания за животными.

Медитация.

1. Сядьте прямо, максимально удобно, ноги не скрещивайте, дышите спокойно, естественно. Внимательно наблюдайте за вдохом и выдохом. Сосредоточьтесь над субстанцией воздуха. Насладитесь тем, как он входит в ноздри, наполняет легкие, представьте, как кислород через кровь поступает во все клеточки тела. Попробуйте дышать через одну ноздрю. Изменяйте темпы дыхания. Играйте и экспериментируйте с дыханием. Всесторонне осознайте процесс дыхания.

2. Представьте, как вместе с воздухом вы вдыхаете энергию. Ее называют по-разному: «прана», «энергия ци», «оргон», «магнетический флюид». Эта энергия вездесуща, всепроникающа. Она основа жизни. Чем больше вы будете сосредоточиваться на вдыхании энергии, тем более заметны для вас будут изменения в теле. Оно все больше и больше будет насыщаться энергией. У вас изменится восприятие тела. Оно станет для вас энергетическим коконом, состоящим из множества силовых светящихся нитей-каналов. Попробуйте вдыхать энергию через руки, ступни, глаза, все тело. Вы можете вдыхать энергию всем телом, а выдыхать через глаза. Вы можете сосредоточить всю энергию в области сердца. Экспериментируйте. Экспериментируйте. И наслаждайтесь.

3. Вдыхайте в себя чистоту, мудрость, радость, любовь, нежность, умиротворение. Концентрируйте их в своей ауре и передавайте дыханием тем, кого вы избрали. Выдыхайте те качества, от которых вы хотите избавиться. Дышите разными цветами, звуками, прикосновениями.

4. Создайте образ идеальной жизни и вдыхайте ее. Через дыхание соединяйтесь аурами. Почувствуйте Единое Космическое дыхание. Дышите солнцем, лунным светом, ураганным ветром.

5. Визуализируйте, как с каждым дыханием ваше тело увеличивается. Оно становится безбрежным как небо, потоком всеобщего бытия, в котором все жизни, течение времени, само тело становятся дыханием.

6. Положите пальцы правой руки на точку между бровями, а пальцы или ладонь левой — на сердечный центр. Сделайте вдох через межбровный центр. Выдыхая, опускайте энергию дыхания в сердечный центр. Теперь сфокусируйте свое внимание на вдыхании золотистого тумана. Дышите естественно, не напрягайтесь ни при дыхании, ни при перемещениях энергии. С каждым вдохом и выдохом вы выделяете и вбираете эссенцию жизненной энергии. Выполните 10—20 циклов дыхания. Почувствуйте, что центр межбровья и сердечный центр связаны между собой.

7. Теперь на выдохе посылайте энергию дыхания вверх — от сердца к точке между бровями. А, выдыхая, направляйте ее обратно — от межбровья к сердечному центру. При помощи дыхания очищайте пространство между этими областями. Дышите естественно, без напряжения. Используя силу ума, глаз и сердца, направляйте поток жизненной силы. Выполняйте от 10 до 20 раз.

8. В этом пространстве проецируйте образы любви, благодарности и радости. Вы можете подготовить их заранее, но они должны быть четкими, ясными, целостными. Они видны, как на голографическом изображении. Потом дышите через межбровье и сердечный центр и наполняйте этот образ энергетической субстанцией. После этого откройте глаза, удерживая внутреннее видение объекта. Окружающий мир покажется вам менее реальным, чем внутренний.

9. Смотрите через сердце на весь окружающий мир взором любви, говорите через сердце свое языком любви, дышите через сердце свое воздухом любви. И благодарите Бога за ту способность любить, которую он вложил в сердце каждого.

Первое упражнение.

Вам необходимо на несколько минут сосредоточиться и вспомнить то ощущение, когда вы кого-то безусловно сильно любили — лучше всего, если это будет старое воспоминание. Ещё лучше, если вы найдёте воспоминание, когда в детстве вы любили весь мир. Тогда ощущения любви были наиболее чистыми и ясными.

Теперь просто почувствуйте, вспоминая, как в вашей груди становится чуть более тепло. Предоставьте потоку Планетарной йоги, немного усиливать это тепло и раскрывать ощущение любви из этой чакры, с каждым выдохом. Пусть ваше дыхание помогает вам в этом, усиливая ощущение, растущее из груди, с каждым вдохом и выдохом.

Второе упражнение.

Подумайте о том: Что такое «любовь»? Позвольте прийти переживаниям и представления, которые присутствуют у этого ощущения. Возьмите самые лучшие из них. Поместите их в центр груди. Наблюдайте, как их энергия при этом усиливается и растёт. Вдыхайте и выдыхайте центром груди, позволяя этим переживаниям, всё больше и больше, излучать эту энергию. Позвольте воспоминаниям постепенно растворяться, а энергии высвобождаться, от этого процесса, и усиливаться.

Теперь вдыхайте этой энергией и сердечным центром, и просто позволяйте потоку Планетарной йоги, распространять энергию на всю Вселенную. В каждую её частицу. При этом, если вы обладаете внутренним зрением, вы можете увидеть в этом зелёном цвете чакры сияние потока — золотисто-белое.

Медитация на Анахату.

Чтобы сердце умело находить баланс между духовными и телесными желаниями, можно воспользоваться простой медитацией на Анахату.

Представьте над собой луч белого света, который проникает в тело через голову. Пропустите этого поток сквозь организм, чтобы каждая чакра наполнилась свечением и очистилась им.

Затем поднимите белый луч. Вы увидите, как свет входит в сердце и окрашивается при этом в оттенок зелени. Доверьтесь данному свечению и поймите, что теперь вы открытый и любящий субъект.

Ощутите, насколько полна ваша жизнь, как она безгранична. Проявите щедрость, разделите своё огромное сердце с целым миром.

Медитация «Крест Будды и раскрытие Духовного Сердца».

Эта медитация является одной из основных для раскрытия духовного сердца. Обычно ее выполняют в начале каждого комплекса занятий – это сразу приводит ученика в тонкое состояние сознания.

Традиционно основной формулой этой медитации являются слова или мысленный посыл:

“Да будут все существа мирны!

Да будут все существа спокойны!

Да будут все существа блаженны!”

Считается, что при выполнении этой медитации можно увеличить силы, которые заполняют сердце – доброжелательность, сострадание, сопереживание, невозмутимость, причем увеличить абсолютно во всех направлениях, изливая на весь мир силы сердца.

Эта медитация является также мощной защитой. Здесь работает закон кармы – «что посеешь, то и пожнешь», закон причины – следствия, и наша гармоничная установка -, «Да будут все существа спокойны! Да будут все существа блаженны!» отбрасывает все дурные мысли других.

Итак, МЕДИТАЦИЯ – сидеть с прямой спиной либо на стул, либо на пол поджав ноги под себя (ваджрасана), либо в одну из поз со скрещенными ногами (по-турецки, полулотос, лотос и т.д.).

Полностью расслабиться, «обнулиться».

Затем входим сознанием в Анахату.

Овладеть вхождением в Анахату — один из принципиальных моментов практики, да и всей жизни.

Вот один из способов: ощутить себя как сознание. Чаще всего сгусток сознания находится в голове со стороны лица. Если мы там, то отойдем назад в затылочную часть, что должно вызвать расслабление лицевых мышц, и потом по каналу сушумна спустимся вниз в Анахату. В чакру можно входит и сзади, и снизу. С опытом выберите себе подходящий вариант.

Чтобы убедиться, что мы действительно в Анахате, посмотрим из нее в голову, где мы раньше были.

Если в Анахату ушла только часть сознания, а часть осталась в голове, это нормально. С практикой сознание станет более подвижным.

После вхождения в Анахату создаем там максимально тонкое состояние любви и нежности ко всем живым существам. Увидим в чакре белый свет, почувствуем тепло. Обратим внимание именно на аспект нежности в любви. А добавив туда еще и смеха, получим ощущение волшебного праздника.

Теперь, раскрыв чакру подобно цветку, посылаем вперед широкий луч белого света на всю вселенную со словами: «Да будут все существа мирны! Да будут все существа спокойны! Да будут все существа блаженны!».

Вернувшись в Анахату, разворачиваем внимание направо и повторяем тоже на правую сторону вселенной. Потом назад, влево, вверх и вниз. Т.е. крест получился 3-х мерный.

По наблюдениям, если ты вошел в Анахату, то это еще не значит, что ты тут же почувствуешь спокойствие и любовь. Важно принять решение найти это в себе, и уже потом это излучать. В какой-то из своих мерностей Анахата является главной составляющей эмоционального центра человека. В этой мерности вы можете переживать в Анахате состояние гнева или страха. Другими словами нужно работать не только с энергетикой, но и с умом.

Впрочем, возможен и другой подход. Если по какой-то причине вы не можете почувствовать внутри спокойствие и любовь, то искреннее пожелание этого другим может открыть это состояние в вас.

Помните о том, что в каждом человеке, есть хотя бы искорка сострадания. Найдя эту искорку ее очень легко расширить на всю Анахату (сердечную чакру), а потом на весь остальной мир.

Ключевым моментом в этой медитации является визуализация Света в Анахате, желательно в ее центре. Эталоном света может являться солнце, или горящая ровным пламенем лампа или свеча.

Научившись входить в тонкое состояние любви на занятиях, практикуйте его в обычной жизни. С опытом упражнение можно усложнять. Например, излучать свет и любовь сразу вперед-назад, вправо-влево. Или смотреть сознанием в ту сторону, куда идет луч.

Через некоторое время после регулярной практики может спонтанно возникать чувство расширения в груди, как приятное, так и дискомфортной. Оно может длиться от мгновения до нескольких часов. Никакой патологии здесь нет. Так раскрывается духовное сердце!

При болях в позвоночнике использовать три нити:

-Сверху – вниз из бесконечности в бесконечность синяя нить (входит в макушку, выходит через копчик).

-Слева — направо – красная нить – проходит через сердечный центр.

-Спереди — назад – желтая нить – тоже проходит через сердечный центр.

Визуализируем эти нити уходящие и приходящие из бесконечности. В сердечной чакре – ослепительный белый свет.

Развитая Анахата Чакра даёт человеку: мудрость, самоконтроль, внутреннюю силу, преодоление препятствий, трудностей с минимальными потерями, чистоту помыслов, намерений, усиливает энергетику. Если человек обладает навыком состояния Любви и Спокойствия, то такой человек способен общаться на более высоких уровнях нашего Бытия.

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