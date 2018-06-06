Названы 5 рисков, которые возникают у людей с высоким ростом

Высокие люди в большей степени подвержены некоторым весьма опасным заболеваниям, способствующим уменьшению продолжительности жизни — заявляют ученые из США, рассказавшие о проблемах высокорослых.
"Большая часть людей завидует высоким, считая рост важным эстетическим показателем. Спорить с этим трудно, однако если обратиться к медицинской статистике, то преимущества значительного роста сводятся к нулю. Быть высоким человеком — это постоянно сталкиваться с такими проблемами, о которых низкорослые даже не подозревают", — отмечают сотрудники Городской школы Нью-Йорка.
У высоких, например, гораздо больше вероятность стать жертвой какого-нибудь онкологического заболевания. Некоторые эксперты не соглашаются с этим утверждением, но с печальной статистикой спорить довольно трудно. А она говорит о том, что каждые два с половиной сантиметра роста сверх нормы увеличивают риск рака на четыре процента.
Еще одна угроза, нависающая над высокими людьми — тромбозы. Венозная тромбоэмболия, которая является причиной тридцати процентов всех инфарктов и инсультов, чаще бывает у высокорослых.
Плюс, высоким чаще угрожает фибрилляция предсердий. Это такая весьма опасная аритмия, которая тоже очень часто приводит к инсультам и инфарктам. Здесь в особенной зоне риска высокие женщины.
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