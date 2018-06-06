Среда 06 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» Названы 5 рисков, которые возникают у людей с высоким ростом

Названы 5 рисков, которые возникают у людей с высоким ростом

Среда, 06 Июня 2018 10:47
Названы 5 рисков, которые возникают у людей с высоким ростом Фото из открытых источников

Высокие люди в большей степени подвержены некоторым весьма опасным заболеваниям, способствующим уменьшению продолжительности жизни — заявляют ученые из США, рассказавшие о проблемах высокорослых.

 

"Большая часть людей завидует высоким, считая рост важным эстетическим показателем. Спорить с этим трудно, однако если обратиться к медицинской статистике, то преимущества значительного роста сводятся к нулю. Быть высоким человеком — это постоянно сталкиваться с такими проблемами, о которых низкорослые даже не подозревают", — отмечают сотрудники Городской школы Нью-Йорка.

 

У высоких, например, гораздо больше вероятность стать жертвой какого-нибудь онкологического заболевания. Некоторые эксперты не соглашаются с этим утверждением, но с печальной статистикой спорить довольно трудно. А она говорит о том, что каждые два с половиной сантиметра роста сверх нормы увеличивают риск рака на четыре процента.

 

Еще одна угроза, нависающая над высокими людьми — тромбозы. Венозная тромбоэмболия, которая является причиной тридцати процентов всех инфарктов и инсультов, чаще бывает у высокорослых.

 

Плюс, высоким чаще угрожает фибрилляция предсердий. Это такая весьма опасная аритмия, которая тоже очень часто приводит к инсультам и инфарктам. Здесь в особенной зоне риска высокие женщины.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости рост
Главное за сутки
Владимир Путин назвал единственную цель России Владимир Путин назвал единственную цель России Единственной целью России является улучшение жизни граждан, заявил президент Владимир Путин. «Эта цель может быть достигнута самыми разными способами и самыми разными инструментами, но цель одна и у нас в…
На Украине ответили на планы России возобновить производство «Русланов» На Украине ответили на планы России возобновить производство «Русланов» Украинское ГП "Антонов" считает невозможным производство самолета Ан-124 "Руслан" в России, сообщили изданию "Обозреватель" в пресс-службе предприятия. Ранее член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник заявил,…
Гватемала объявила срочную эвакуацию из-за вулкана Гватемала объявила срочную эвакуацию из-за вулкана Власти Гватемалы объявили срочную эвакуацию из районов, прилегающих к вулкану Фуэго, сообщили в национальной службе по снижению последствий стихийных бедствий. «Осуществляется общая эвакуация граничащих с вулканом Фуэго поселков из-за его…

Читайте также
Медики рассказали, почему необходимо есть черешню‍ Медики рассказали, почему необходимо есть черешню‍ Вишня птичья, она же черешня — хорошо знакомые каждому плоды, появляющиеся в продаже в конце весны - начале лета. Медики говорят, что это время года необходимо использовать по максимуму, то…
Ученые рассказали, как обмануть чувство голода Ученые рассказали, как обмануть чувство голода Специалисты в области диетологии поделились советами, которые помогут сидящим на диете людям преодолеть чувство голода, заставляющее нарушить все данные себе обещания и сорвать диету. Основное правило довольно простое — необходимо…
Ученые рассказали, как аборт влияет на женскую депрессию Ученые рассказали, как аборт влияет на женскую депрессию Аборт не создает повышенный риск возникновения депрессии — утверждают ученые из Дании, которые как следует сосредоточились на этом вопросе. Соответственно, все пропагандистские заявления, согласно которым аборт может серьезно пошатнуть психическое…
В Японии разрешили лечить сердце при помощи стволовых клеток‍ В Японии разрешили лечить сердце при помощи стволовых клеток‍ Применение перепрограммированных стволовых клеток для лечения болезней сердца было узаконено в Японии — сообщает издание Nature, по данным которого, речь идет о весьма инновационной терапии. Клетки, которые были разрешены для…
Фото
Водопад Свартифосс - незаслуженно забытое чудо природы Водопад Свартифосс - незаслуженно забытое чудо природы

На бумаге, водопад Свартифосс ничем не примечателен. Он не входит в первую десятку самых больших по ...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.