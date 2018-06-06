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Учёные назвали основные причины неизлечимости рака

Среда, 06 Июня 2018 10:19
Учёные назвали основные причины неизлечимости рака Фото из открытых источников

Шведские ученые, изучающие причины неизлечимости рака, рассказали об основных стратегиях выживания, благодаря которым злокачественные клетки сопротивляются даже самым действенным методам терапии.

 

"Мы подвергли тщательному анализу геномы клеток самых разных раковых опухолей — в рамках исследования были изучены пять десятков опухолей. Это, в частности, рабдомиосаркома, нейробластома, опухоль Вильмса, и множество других", — рассказывают сотрудники Лундского университета.

 

Ученые выявили генетические последовательности, при помощи которых раковые клетки обзаводятся защитными функциями, препятствующими успешной терапии.

 

"Мутации, помогающие злокачественным клеткам выживать, делятся на четыре базовых типа. Если перечислить стратегии, которые реализуются при помощи этих мутаций, то получится такой список: толерантность, конкуренция, хаос и сосуществование", — отмечают ученые.

 

Дальнейшие исследования стратегий выживания рака, как уверены эксперты, помогут разработать новые высокоэффективные способы лечения онкологических заболеваний, способные полностью подавить болезнь на начальных стадиях.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости рак
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